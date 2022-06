HOPIUM : HOPIUM MACHINA VISION : la berline à hydrogène dévoile son intérieur.

Communiqué de presse

Paris, le 14 juin 2022 – 8h

HOPIUM MACHINA VISION : la berline à hydrogène dévoile son intérieur

Un an après la présentation du premier prototype roulant de l'Hopium Machina, le constructeur français de véhicules haut de gamme à hydrogène révèle aujourd'hui son concept car baptisé Hopium Machina Vision, et offre pour la première fois une immersion au sein de l'habitacle.

Conçu par le designer automobile Félix Godard, qui a fait ses classes chez Porsche, Tesla ou Lucid, l'Hopium Machina Vision imagine le futur de la relation entre l'Homme et la machine.

A l'avant, l'écran déploie un paysage d'informations sur toute la largeur du véhicule, accessible au conducteur comme au passager. Il se transforme au gré des envies, dans un mouvement de vague, en version intégrale ou minimisée. La console centrale haptique, propose une nouvelle connexion sensorielle avec l'interface.

A l'arrière, les passagers peuvent apprécier le confort d'un espace intérieur sans compromis et un panorama du ciel sans égal.

L'ensemble des matériaux utilisés pour l'habitacle, répond à une exigence de qualité, pour permettre au véhicule de traverser le temps en gardant tout son éclat, dans une démarche de transparence et de traçabilité. Ces matériaux, ont été sourcés en Europe, afin de réduire leur impact environnemental.

Le design extérieur du véhicule se précise, l'Hopium Machina Vision affiche une silhouette tricorps à la fois athlétique et élégante, dans un savant équilibre des proportions. On retrouve les éléments caractéristiques de l'Hopium Machina, dont la calandre imposante qui s'anime afin d'optimiser le refroidissement du système fuel cell, et la signature lumineuse inspirée des ondes à la surface de l'eau.

Le modèle sera présenté à Paris en exclusivité lors de l'édition 2022 du Mondial de l'Auto, du 17 au 23 octobre prochains.

A PROPOS D'HOPIUM

Fondée par Olivier Lombard, le plus jeune vainqueur des 24h du Mans, Hopium est l'aboutissement de son expérience acquise sur les circuits de course automobile. Olivier Lombard a piloté pendant 7 ans des voitures de course propulsées à l'hydrogène, faisant de lui un expert dans le domaine. Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir sur de nouvelles solutions de mobilité afin de répondre aux défis environnementaux contemporains. Alors que le secteur du transport est responsable à lui seul de 20% des émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise se positionne comme étant un acteur de la lutte contre le changement climatique. Hopium réunit une équipe d'experts à la pointe de l'innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène et de l'ingénierie automobile, ainsi que des partenaires de premier plan.

www.hopium.com

