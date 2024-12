HOPIUM : HOPIUM inaugure son nouveau site industriel bas carbone de Saint-Bonnet-de-Mure

Communiqué de presse

Paris, le 12 décembre 2024 – 18h

Hopium inaugure son nouveau site industriel bas carbone de Saint-Bonnet-de-Mure

Paris, le 12 décembre 2024 – 18h – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce avoir inauguré son nouveau site de production bas carbone à Saint-Bonnet-de-Mure, situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Lors de cet évènement, une cinquantaine d'invités regroupant partenaires, journalistes et fournisseurs étaient présents.

Un moyen industriel à la hauteur des ambitions au sein d'un emplacement stratégique

Ce nouveau site, basé au cœur du corridor hydrogène rhône-alpien, accueille les collaborateurs d'Hopium sur les activités d'assemblage de piles à combustible, de recherche et développement (R&D), ainsi que les équipes de validation et d'essais. Avec 1 000 m2 de superficie alliant écoresponsabilité (250 m2 de panneaux solaires et DPE double A) et emplacement stratégique, Hopium s'implante dans un écosystème dynamique dans le domaine des mobilités et de l'hydrogène mais aussi au cœur d'un bassin local de savoir-faire et de talents dont elle saura tirer profit pour son développement futur.

Une journée d'échanges et formatrice

Au cours de cette inauguration, les invités ont pu découvrir les nouveaux locaux d'Hopium et participer à différents ateliers mettant en avant les étapes de développement de sa pile à combustible, de la conception numérique (jumeaux numériques) en passant par l'assemblage de la pile, jusqu'aux essais réalisés sur banc.

Stéphane Rabatel, PDG d'Hopium, a également rappelé les dernières avancées d'Hopium, à savoir la conception d'une pile à combustible de 100 kW de moins de 25kg [1] , qui est ainsi 30% plus compacte et 20% plus légère que les leaders du marché , mais aussi, le partenariat avec K- Challenge [2] , la réussite des essais sur banc de sa pile de 100 kW en juillet [3] et le succès des essais sur route début octobre [4] (validation TRL7) qui ont confirmé des caractéristiques et des performances inégalées jusqu'à ce jour pour des modèles de même puissance.

Une industrialisation stratégique

Comme évoqué [5] , Hopium a fait le choix de ne pas industrialiser les pièces maîtresses de sa pile et de se concentrer sur ce qui fait le cœur de sa technologie, à savoir la conception et l'assemblage de la pile à combustible ainsi que le développement de l'ensemble des logiciels qui la composent.

Ce choix stratégique permettra à Hopium de bénéficier des dernières avancées technologiques et industrielles développées au sein des usines de production de ses fournisseurs clés. De même, la société profitera des réductions de coûts associées à ces optimisations industrielles qui seront mécaniquement plus importantes que si Hopium avait internalisé ces productions, compte tenu des volumes produits et des moyens importants de ses fournisseurs.

La société ouvre un nouveau chapitre de son histoire et axe tous ses efforts sur la commercialisation de sa pile à combustible ainsi que sur la recherche d'un financement auprès de partenaires industriels, et d'actionnaires de référence, pour l'accompagner dans ses futurs développements, comme notamment la mise en place d'une ligne d'assemblage afin de répondre aux premières commandes clients prévues pour début 2025. Conformément au calendrier de la procédure, Hopium finalise son plan de continuation qui sera très prochainement présenté au Tribunal de Commerce.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les mobilités lourdes, Hopium vise à révolutionner le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

