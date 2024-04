HOPIUM : HOPIUM franchit une étape majeure dans le développement de sa pile à combustible hydrogène

Communiqué de presse

Paris, 10 avril 2024 – 8h30

Hopium franchit une étape majeure dans le développement de sa pile à combustible hydrogène :

finalisation de la conception des versions commerciales de la pile et lancement de la fabrication des prototypes

Paris, le 10 avril 2024 – 8h30 - HOPIUM (FR0014000U63 - ALHPI), la cleantech spécialisée dans le développement de solutions de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène, annonce une étape majeure : le lancement de la fabrication des prototypes des versions commerciales de sa pile à combustible hydrogène. En effet, après avoir validé la fiabilité du jumeau numérique sur l'ensemble des caractéristiques, Hopium a pu finaliser l'optimisation des versions commerciales de 100 kW et 200 kW de sa pile à combustible hydrogène et lance la fabrication des prototypes physiques de ces versions commerciales.

Une étape déterminante vers la commercialisation

Ce jalon marque un tournant dans le projet de développement des solutions de piles à combustible hydrogène d'Hopium, prouvant non seulement la pertinence de la démarche de conception utilisée, basée sur un jumeau numérique complet, mais également la précision et l'efficacité des outils employés, ainsi que leur capacité à simuler des besoins clients spécifiques et offrir des solutions sur-mesure fiables. Grâce à ce jumeau numérique, validé par les essais sur plusieurs prototypes de 15 kW de puissance, Hopium a pu finaliser la conception de sa gamme commerciale de piles à combustible hydrogène (100 kW et 200 kW), optimisant ainsi sa performance et sa durabilité avant même la fabrication des prototypes physiques.

La qualité et l'expertise des équipes de R&D mises à l'honneur

Cette avancée majeure est le fruit de l'engagement et de l'expertise des équipes de Recherche et Développement d'Hopium, issues des mondes de l'aéronautique et de l'automobile, qui ont su combiner leur savoir-faire en ingénierie à des outils numériques de pointe. C'est grâce à leur maîtrise des technologies les plus avancées, comme le jumeau numérique, la simulation 3D, et le test hardware-in-the-loop [1] d'électroniques et de logiciels développés en interne, qu'Hopium franchit aujourd'hui une étape déterminante vers la concrétisation de son ambition de jouer un rôle majeur dans la décarbonation des mobilités lourdes.

Vers la production des prototypes de piles à combustible hydrogène

Fort de cette validation, Hopium est maintenant prêt pour la phase suivante de son projet : la production des prototypes fonctionnels des versions commerciales de la pile à combustible, d'une puissance de 100 kW et 200 kW. Pour ce faire, Hopium vient de passer commande auprès de ses fournisseurs et partenaires historiques. Les premiers essais d'un système commercial complet sur banc sont planifiés pour mi 2024 et les essais sur route au second semestre 2024, ouvrant la voie à une commercialisation sur le début de l'année 2025.

Recherche de nouveaux financements/partenaires financiers

Hopium est désormais prêt à déployer sa feuille de route jusqu'à la commercialisation de sa pile à combustible hydrogène. Pour ce faire, la société bénéficie du soutien de la société Atlas Special Opportunities, dans le cadre de l'emprunt obligataire conclu le 20 septembre 2022 et amendé en juillet 2023 [2] , et étudie également de nouveaux financements afin de renforcer sa trésorerie et accélérer son développement.

Un engagement pour un avenir durable

À travers sa Recherche et Développement, Hopium réaffirme son engagement à contribuer activement à la transition énergétique. La société s'engage résolument pour un monde plus respectueux de l'environnement, avec la conviction que la technologie de la pile à combustible hydrogène est la clé pour la décarbonation du secteur des transports lourds.

À Propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les mobilités lourdes, Hopium vise à révolutionner le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

Prochains RDV :

22 avril 2024 : Résultats annuels 2023

25 avril 2024 – 18h : Webinaire sur la nouvelle feuille de route du Groupe - Inscription ici

www.hopium.com

[1] Les tests Hardware-in-the-Loop (HIL) sont des simulations temps réel qui permettent de tester un code embarqué ou une électronique, sans hardware, mais en utilisant une version simulée du hardware (la pile à combustible dans le cas d'Hopium). Cela permet de tester des scénarios, y compris anormaux et dysfonctionnels, sans risquer d'endommager les composants hardware.

[2] Communiqué du 21 juilet 2023