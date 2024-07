HOPIUM : HOPIUM franchit avec succès le cap des tests sur banc d'essai - Des performances supérieures aux attentes pour la pile Hopium de 100 kW

Communiqué de presse

Paris, le 22 juillet 2024 – 8h30

Hopium franchit avec succès le cap des tests sur banc d'essai

Des performances supérieures aux attentes pour la pile Hopium de 100 kW

Paris, le 22 juillet 2024 à 8h30 – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce avoir finalisé avec succès les essais sur banc de sa pile de 100 kW. Ces derniers permettent de confirmer des caractéristiques et des performances inégalées jusqu'à ce jour pour des modèles de même puissance et supérieures aux estimations issues des jumeaux numériques d'Hopium.

En effet, à l'issue de ces tests, la pile Hopium de 100 kW affiche :

Un poids inférieur à 30 kg (plaques terminales et système de serrage inclus)

300 cellules d'une épaisseur de 0,94 mm (plaque bipolaire + membrane)

Une puissance brute de 105 kW

Des puissance spécifique et densité de puissance de 8,7 kW/Litre et 6,7 kW/kg à l'échelle de la cellule.

A puissance équivalente, la pile Hopium est 30% plus compacte et 20% plus légère que les leaders sur le marché .

Stéphane Rabatel, PDG d'Hopium « Nous sommes fiers des très bons résultats de nos tests sur banc d'essai, qui sont même supérieurs à nos estimations. Ils sont le fruit d'un travail intensif et d'une collaboration sans faille entre nos équipes de recherche, de développement et d'ingénierie. Grâce à leurs expertises, nous avons pu repousser les limites technologiques et atteindre des standards de qualité de tout premier plan. Cela constitue un jalon majeur de notre feuille de route qu'il était important de passer avec succès pour poursuivre nos développements. Ces résultats confortent notre plan de marche et témoignent de notre capacité à répondre aux besoins de décarbonation des transports lourds. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes ainsi que nos partenaires et actionnaires pour leur confiance en notre entreprise . »

Les résultats obtenus lors de ces tests physiques, correspondant à la F.A.T. Hopium (Factory Acceptance Test) (sur banc d'essai du système complet de 100 kW), confirment les résultats issus des simulations réalisées en amont sur les jumeaux numériques. Cette parfaite concordance démontre la qualité et la fiabilité des technologies développées par Hopium.

Ainsi, la société franchit un jalon déterminant de sa feuille de route avec la validation des essais sur banc (TLR6) et consolide sa trajectoire de développement. Cette nouvelle étape confirme la capacité d'Hopium à concevoir une pile à combustible plus compacte et plus légère qui répond aux besoins du secteur des transports lourds.

Une perspective pour accompagner le secteur des transports lourds vers la décarbonation et une solution adaptée aux besoins des marchés du nautisme et de l'aérien

Ces aptitudes remarquables permettent également à Hopium d'adresser les secteurs du maritime et de l'aérien et de répondre à leurs besoins de décarbonation. En effet, jusqu'à présent, les caractéristiques de poids et de taille des modèles existants ne permettaient pas l'utilisation de piles à combustible de haute puissance dans ces secteurs. La pile Hopium, par sa légèreté et sa compacité, offre une nouvelle alternative à ces marchés en recherche d'énergies plus économiques et écologiques. Par ailleurs, la modularité offerte par la pile à combustible d'Hopium permet d'adapter le système complet aux contraintes et besoins de ces différentes acteurs (taille, puissance,…).

Forte de cette nouvelle étape déterminante, Hopium est d'ores et déjà en ordre de marche pour préparer les essais sur route, en conditions réelles, de cet automne 2024 et confirme une commercialisation des premières piles pour le début d'année 2025.

