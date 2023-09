HOPIUM : Hopium : Evolution de la gouvernance et poursuite du plan de réorganisation stratégique.

Communiqué de presse

Evolution de la gouvernance

et poursuite du plan de réorganisation stratégique

Paris, le 21 septembre 2023 – 8h – Hopium (ALHPI - FR0014000U63) annonce une évolution de sa gouvernance et la mise en œuvre de mesures de réductions de coûts dans le cadre de sa réorganisation stratégique.

Gouvernance resserrée autour du nouveau Président-directeur général

Dans le cadre d'un resserrement des équipes et d'une simplification de la gouvernance autour des nouvelles priorités opérationnelles du groupe, Philippe Baudillon et Olivier Lombard ont décidé, en lien avec la direction générale d'Hopium, de quitter leur mandat respectif de Directeur général délégué et de Directeur général adjoint.

Olivier Lombard a également quitté son poste d'Administrateur pour se consacrer à d'autres activités. Il demeure néanmoins le premier actionnaire de référence du groupe Hopium. Sylvain Laurent, PDG d'Hopium, a tenu à remercier Philippe Baudillon et Olivier Lombard pour leur implication au service de la société : « Le projet Hopium se poursuit avec des équipes redimensionnées mais toujours autant d'ambition. Une ambition qui s'appuie sur l'impulsion de son fondateur et qui a bénéficié de l'expérience de Philippe. Notre objectif est désormais de valoriser une technologie de pile à combustible Hydrogène qui s'inscrit parfaitement dans les enjeux de decarbonisation des secteurs industriels. »

Sur proposition de Sylvain Laurent, le Conseil d'administration a par ailleurs approuvé la cooptation de Monsieur Pascal Ghoson au poste d'administrateur, en remplacement de Monsieur Alain Guillou. Pascal Ghoson a effectué une partie de sa carrière au sein de Lazard, de Goldman Sachs et Rothschild & Co pour le compte de clients Français et Internationaux. Il mettra ses compétences de banquier d'affaires et son expérience d'entrepreneur au service du Conseil d'administration.

Pascal Ghoson, dont la nomination sera soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire, a remercié l'ensemble des membres du Conseil d'administration pour leur confiance, en déclarant : « Je me réjouis de pouvoir accompagner Hopium dans la définition d'une stratégie industrielle et financière qui lui permette de valoriser son savoir-faire technologique et de poursuivre son développement . »

Nouvelles mesures de réduction de coûts dans le cadre de la réorientation stratégique du groupe

Hopium poursuit l'exécution de son plan de réduction de coûts destiné à accompagner la réorientation stratégique de ses activités autour de son système de pile à combustible. Les mesures portent notamment sur l'abaissement du niveau de charges fixes et la réduction de la masse salariale.

Le Groupe fera le point sur sa situation financière à l'occasion de la publication du rapport semestriel.

Participation à la 43 e édition du GITEX

Du 16 au 20 octobre 2023, Hopium participera au GITEX, l'un des plus grands salon dédié aux nouvelles technologies, qui se tient à Dubaï. Sur deux sites couvrant un espace d'exposition de 41 halls, ce salon accueille aussi bien des géants technologiques que des startups révolutionnaires dans les domaines de l'IA, de la cybersécurité, de la mobilité, de la technologie durable et bien plus encore, aux côtés d'investisseurs et d'institutions gouvernementales.

Hopium présentera son système de pile à combustible dernière génération dont le développement a été initié avec le projet Machina, ainsi que ses différentes applications potentielles à destination des marchés de la mobilité, qu'elle soit stationnaire, maritime ou aéronautique.

Pour rappel, Hopium finalise actuellement le développement de ce système de pile à combustible jusqu'au niveau de prototype TRL 6 qui permettra, avant sa commercialisation, de démontrer sa maturité technologique dans un environnement représentatif.

A PROPOS D'HOPIUM : Fondée en 2019, Hopium est une entreprise française qui participe à la décarbonation de la mobilité. La Société réunit une équipe d'experts dans les domaines des piles à combustible et de l'ingénierie automobile. Elle conçoit et propose une gamme de piles à combustible pouvant adresser différents secteurs et d'éventuels autres usages industriels. Hopium est cotée sur Euronext Growth.

ISIN : FR0014000U63 / Mnémonique : ALHPI / www.hopium.com

Suivez-nous sur Instagram , LinkedIn , YouTube , Twitter

CONTACTS

Relations Investisseurs

Jean-Yves BARBARA

jybarbara@actifin.fr Relations Presse Financière

Jennifer JULLIA

jjullia@actifin.fr Relations Médias

Gabriel RAFATY

gr@aimpact.net

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lGuflplvYm+clnKfZJlsZpeWbW+Tk2ScmpWclWhtmMuVnHFimWZmZ8meZnFinWtv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81869-2023-09-21_hopium_evolution-de-la-gouvernance-et-poursuite-du-plan-de-reorganisation.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com