HOPIUM : HOPIUM : Evolution au sein du Conseil d'Administration

Saint-Bonnet-de-Mure, le 9 mars 2026 – 8h30

HOPIUM

Evolution au sein du Conseil d'Administration

Saint-Bonnet-de-Mure, le 9 mars 2026 à 8h30 – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce aujourd'hui une évolution au sein de son Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration du 6 mars 2026 a acté la démission de Anne-Cécile Mathon-Montes de ses fonctions d'administratrice de Hopium.

À la suite de cette démission, le Conseil d'Administration de Hopium est désormais composé de 4 membres :

Pascal Ghoson, Président du Conseil d'Administration,

Hervé Lenglard, administrateur indépendant,

Gabriel Rafaty, administrateur indépendant,

Thomas Picquette, Directeur général et administrateur.

Le Conseil d'Administration remercie chaleureusement Anne-Cécile Mathon-Montes pour son travail et son accompagnement de la Société.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

ISIN : FR0014000U63 - Mnémonique : ALHPI

