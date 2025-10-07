HOPIUM : HOPIUM entre en discussion avec Pegase System pour un projet de joint-venture destiné au marché du stationnaire

Communiqué de presse

Saint-Bonnet-de-Mure, le 7 octobre 2025 – 8h00

Hopium entre en discussion avec Pegase System pour un projet de joint-venture destiné au marché du stationnaire

Saint-Bonnet-de-Mure, le 7 octobre 2025 à 8h – Hopium ( FR0014010QE1 – ALHPI), la cleantech française qui vise à décarboner les transports lourds, annonce sa volonté d'élargir son champ d'action en adressant le marché du stationnaire (terrestre et maritime embarqué à bords des navires de très gros tonnage). A cet effet, Hopium est entrée en discussion avec la société Pegase System, spécialisée dans la production d'électricité à partir d'hydrogène naturel, en vue de créer une coentreprise détenue à parts égales par les deux sociétés (50%).

Dans le cadre de cette alliance, la joint-venture se fournira uniquement auprès de la société Hopium pour ses systèmes de pile à combustible hydrogène et Hopium, de son coté, s'engage à fournir prioritairement des systèmes à la joint-venture.

Via cette coentreprise, les sociétés souhaitent adresser en premier lieu les systèmes stationnaires terrestres , avec des applications telles que les solutions de secours pour les hôpitaux, la production d'électricité pour les data centers ou les infrastructures critiques et stratégiques. Compte tenu du positionnement de Hopium sur le maritime, elles visent d'autre part les systèmes embarqués sur les grands navires comme les porte-conteneurs ou les paquebots, pour les installations de production d'électricité et d'eau chaude sanitaire. Les systèmes piles destinées à assurer la propulsion des navires de tonnage inférieur, avec ou sans fonctions complémentaires restent l'exclusivité de Hopium.

Ce positionnement sur le marché du stationnaire élargit les perspectives commerciales de Hopium à travers une nouvelle marque, Hopium restant positionnée sur la décarbonation des transports lourds. Cette décision stratégique a été validée lors du Conseil d'administration de Hopium du 2 octobre 2025.

Avec cette initiative, Hopium confirme sa volonté de mettre à profit la modularité et la fiabilité de sa technologie de pile à combustible tout en contribuant à l'émergence d'une technologie souveraine française dans un secteur stratégique pour la transition énergétique.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

ISIN : FR0014010QE1 – Mnémonique : ALHPI

À propos de Pegase System :

Pegase System ambitionne de devenir un acteur incontournable dans le domaine de l'hydrogène, et dans la production d'électricité décarbonée. En alliant performance technologique, fiabilité opérationnelle et sobriété écologique, l'entreprise s'engage à développer des solutions durables qui répondent aux défis énergétiques d'aujourd'hui et de demain.

