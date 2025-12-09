 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 111,50
-0,04%
Indices
Chiffres-clés

HOPIUM : HOPIUM conforte sa position d'acteur reconnu de l'hydrogène lors des salons de Monaco et Belfort
information fournie par Actusnews 09/12/2025 à 08:00

Communiqué de presse

Paris, le 9 décembre 2025 – 8h

Hopium conforte sa position d'acteur reconnu de l'hydrogène lors des salons de Monaco et Belfort

Paris, le 9 décembre 2025 à 8h – Hopium ( FR0014010QE1 – ALHPI), la cleantech française qui vise à décarboner les transports lourds, annonce avoir participé début décembre à deux rendez-vous structurant de la filière hydrogène, le Monaco Hydrogen Forum , les 1 er et 2 décembre, puis le Forum Hydrogen Business for Climate à Belfort le 4 décembre dernier. Ces deux évènements ont permis à Hopium de renforcer sa visibilité institutionnelle auprès des décideurs européens (politiques, industriels et économiques), de confirmer son rôle dans une filière européenne en pleine structuration, mais également de poursuivre ses prospections commerciales, notamment dans le maritime et les applications stationnaires, via sa filiale Hynesis [1] .

A Monaco, l'évènement organisé par la Monaco Hydrogen Alliance, a rassemblé les principaux acteurs européens et internationaux de l'hydrogène. Hopium a présenté aux tables d'innovation sa pile à combustible de 100 kW, illustrant la maturité atteinte sur le cœur de la technologie, ses performances, sa compacité et sa polyvalence d'usage. Stéphane Rabatel, PDG de Hopium, a également eu l'occasion d'échanger avec S.A.S Le Prince Albert de Monaco et de lui présenter les atouts de la technologie Hopium en matière de décarbonation. Au cours de cet évènement, les équipes ont reçu plusieurs marques d'intérêt dans le domaine du maritime mais également de l'aéronautique et de la mobilité lourde.

Lors de la 5 ème édition du Forum Hydrogen Business for Climate, Hopium a prolongé cette mise en avant avec un stand dédié où son démonstrateur de 100 kW était également exposé. Par ailleurs, Stéphane Rabatel est intervenu lors d'une table ronde intitulée « Quels marchés saisir dès maintenant ? » au cours de laquelle l'accent a été mis sur le marché stationnaire qui est adressé par sa filiale Hynesis. En lien avec la présence sur le salon d'une voiture de course avec un moteur à hydrogène, Stéphane Rabatel a rappelé que la compétition automobile est un extraordinaire laboratoire d'expérimentation et de validation, ainsi qu'un vecteur de motivation pour les équipes. Hopium, fidèle à son histoire, s'appuiera sur cet outil pour accélérer ses développements. Les échanges avec les différents acteurs présents à cet évènement ont permis à Hopium de démontrer que sa technologie permet d'adresser des marchés concrets et pionniers dans le stationnaire et le maritime.

Ces rencontres renforcent la dynamique initiée ces derniers mois, notamment sur le segment maritime, et positionnent définitivement Hopium dans le paysage des acteurs français majeurs de l'hydrogène, en proposant une technologie souveraine qui répond dès à présent aux problématiques de décarbonation, en particulier du maritime, du stationnaire et des mobilités lourdes.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

ISIN : FR0014010QE1 – Mnémonique : ALHPI
www.hopium.com
Suivez-nous sur Instagram , LinkedIn , X (ex Twitter)

Contact :

Relations investisseurs/Presse

S. Kennis

hopium@aelium.fr

[1] Communiqué de presse du 27 octobre 2025


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mGydksmakpnFlmydaJduaGpnZmxpw2THm5PLlpZqlcucam2UlWtkl5mVZnJmmWxu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95478-20251209_hopium_monaco_belfort_vd.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

HOPIUM
0,0063 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'indice de référence des actions allemandes DAX
    Stabilité en vue en Europe avant la Fed et d'autres banques centrales
    information fournie par Reuters 09.12.2025 08:36 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note pratiquement stable mardi à l'entame d'une réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui devrait baisser ses taux directeurs et donner des indications sur l'économie ... Lire la suite

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Thyssenkrupp renoue avec les bénéfices mais prévoit une douloureuse restructuration
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.12.2025 08:20 

    Le conglomérat industriel allemand Thyssenkrupp a pu dégager un bénéfice net en 2024/2025 après deux pertes annuelles grâce à des effets ponctuels, mais le groupe en crise se prépare à retomber dans le rouge notamment face à la restructuration de sa branche acier. ... Lire la suite

  • Le logo de Stellantis
    Stellantis et Bolt s'associent sur un projet de véhicules autonomes
    information fournie par Reuters 09.12.2025 08:20 

    Stellantis a annoncé mardi un partenariat avec l'entreprise estonienne de mobilité partagée Bolt pour développer et déployer conjointement des véhicules autonomes de niveau 4 (sans conducteur) pour leurs activités commerciales en Europe. Les essais débuteront dans ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 09.12.2025 08:19 

    * RENAULT GROUP RENA.PA et Ford F.N ont annoncé mardi un partenariat stratégique dans les véhicules particuliers et utilitaires, avec pour commencer la production en France par Renault de deux citadines électriques abordables pour la marque américaine afin de contrer ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank