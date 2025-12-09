HOPIUM : HOPIUM conforte sa position d'acteur reconnu de l'hydrogène lors des salons de Monaco et Belfort

Communiqué de presse

Paris, le 9 décembre 2025 – 8h

Hopium conforte sa position d'acteur reconnu de l'hydrogène lors des salons de Monaco et Belfort

Paris, le 9 décembre 2025 à 8h – Hopium ( FR0014010QE1 – ALHPI), la cleantech française qui vise à décarboner les transports lourds, annonce avoir participé début décembre à deux rendez-vous structurant de la filière hydrogène, le Monaco Hydrogen Forum , les 1 er et 2 décembre, puis le Forum Hydrogen Business for Climate à Belfort le 4 décembre dernier. Ces deux évènements ont permis à Hopium de renforcer sa visibilité institutionnelle auprès des décideurs européens (politiques, industriels et économiques), de confirmer son rôle dans une filière européenne en pleine structuration, mais également de poursuivre ses prospections commerciales, notamment dans le maritime et les applications stationnaires, via sa filiale Hynesis [1] .

A Monaco, l'évènement organisé par la Monaco Hydrogen Alliance, a rassemblé les principaux acteurs européens et internationaux de l'hydrogène. Hopium a présenté aux tables d'innovation sa pile à combustible de 100 kW, illustrant la maturité atteinte sur le cœur de la technologie, ses performances, sa compacité et sa polyvalence d'usage. Stéphane Rabatel, PDG de Hopium, a également eu l'occasion d'échanger avec S.A.S Le Prince Albert de Monaco et de lui présenter les atouts de la technologie Hopium en matière de décarbonation. Au cours de cet évènement, les équipes ont reçu plusieurs marques d'intérêt dans le domaine du maritime mais également de l'aéronautique et de la mobilité lourde.

Lors de la 5 ème édition du Forum Hydrogen Business for Climate, Hopium a prolongé cette mise en avant avec un stand dédié où son démonstrateur de 100 kW était également exposé. Par ailleurs, Stéphane Rabatel est intervenu lors d'une table ronde intitulée « Quels marchés saisir dès maintenant ? » au cours de laquelle l'accent a été mis sur le marché stationnaire qui est adressé par sa filiale Hynesis. En lien avec la présence sur le salon d'une voiture de course avec un moteur à hydrogène, Stéphane Rabatel a rappelé que la compétition automobile est un extraordinaire laboratoire d'expérimentation et de validation, ainsi qu'un vecteur de motivation pour les équipes. Hopium, fidèle à son histoire, s'appuiera sur cet outil pour accélérer ses développements. Les échanges avec les différents acteurs présents à cet évènement ont permis à Hopium de démontrer que sa technologie permet d'adresser des marchés concrets et pionniers dans le stationnaire et le maritime.

Ces rencontres renforcent la dynamique initiée ces derniers mois, notamment sur le segment maritime, et positionnent définitivement Hopium dans le paysage des acteurs français majeurs de l'hydrogène, en proposant une technologie souveraine qui répond dès à présent aux problématiques de décarbonation, en particulier du maritime, du stationnaire et des mobilités lourdes.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

ISIN : FR0014010QE1 – Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

[1] Communiqué de presse du 27 octobre 2025