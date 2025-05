HOPIUM : HOPIUM confirme les performances de son système 200 kW - Puissance de 212 kW atteinte sur banc d'essai

Communiqué de presse

Saint-Bonnet-de-Mure, le 5 mai 2025 – 8h

Hopium confirme les performances de son système 200 kW

Puissance de 212 kW atteinte sur banc d'essai

Saint-Bonnet-de-Mure, le 5 mai 2025 à 8h – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce avoir franchi une nouvelle étape déterminante avec les essais sur banc de son système de 200 kW (double pile de 2x100kW). Lors de cette phase de mise en service et de montée en puissance progressive (F.A.T. – Factory Acceptance Test), le système a atteint une puissance pic de 212 kW. Ces résultats attestent de la technologie de pointe de la solution Hopium, conçue autour de deux stacks de 100 kW montés en série, et soulignent la pertinence des choix de conception et le savoir-faire des équipes de R&D.

Après la validation sur route du système 100 kW en octobre 2024, un nouveau jalon franchi avec le 200 kW

Cette phase de tests, axée sur la validation de l'intégrité électrique, fluidique et logicielle du système, valide la maîtrise et la cohérence de l'approche technologique de Hopium. La puissance atteinte confirme les estimations des jumeaux numériques, en étant sensiblement supérieure à la cible de 200 kW, et laisse ainsi l'opportunité d'optimiser le fonctionnement du système afin d'accroitre sa durabilité et sa robustesse. Elle témoigne de la capacité de Hopium à offrir des solutions modulaires à forte valeur ajoutée, qui peuvent s'adapter aux besoins des différents marchés ciblés notamment celui du transport lourd, avec désormais deux systèmes disponibles pour les clients : 100 kW et 200 kW.

Le système testé s'inscrit dans les gabarits normatifs STASHH [1] et respecte les contraintes de type HHBB [2] , répondant ainsi aux exigences d'encombrement des transport lourds, avec une performance supérieure aux recommandations du standard.

Stéphane Rabatel, Président-directeur général de Hopium, déclare : « Cette nouvelle réussite technique marque une étape structurante dans notre plan de développement. Elle reflète l'engagement et l'expertise de nos équipes, qui repoussent sans cesse les limites de notre technologie hydrogène. Le succès de ces essais sur banc nous conforte dans notre ambition de décarboner le transport lourd à grande échelle. »

Forte de ce nouveau jalon, Hopium poursuit avec confiance son calendrier de développement avec une commercialisation de ses solutions prévue dès 2025 pour des marchés de niche, tels que le maritime, l'aéronautique ou certains segments spécifiques du marché routier [3] .

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

[1] STASHH (Standard-Sized Heavy-duty Hydrogen, www.stashh.eu ) est un consortium européen visant à définir la première norme européenne pour les modules de piles à combustible pour les applications lourdes (par exemple chariots élévateurs, bus, camions, trains, navires et équipements de construction)

[2] HHBB désigne un standard en termes de dimensions, d'interfaces, de contrôle et de protocoles de tests, pour les systèmes de piles à combustible à destination des transports lourds, développé par le consortium européen STASHH ( www.stashh.eu )

[3] Communiqué de presse du 22 avril 2025