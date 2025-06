HOPIUM : HOPIUM confirme les performances de son système 200 kW et l'efficacité des procédés de fabrication et d'assemblage

Saint-Bonnet-de-Mure, le 4 juin 2025 à 8h – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, a obtenu des résultats prometteurs lors de sa dernière campagne d'essais de performance de son système de pile à combustible de 200 kW destiné au transport lourd, franchissant un jalon majeur en vue de son industrialisation. La poursuite de la campagne d'essais, qui avait déjà donné l'occasion d'atteindre la puissance pic de 212 kW [1] , a permis de démontrer la très grande homogénéité des puissances fournies par les cellules à chaque point de fonctionnement, avec une répétabilité des résultats, essai après essai, démontrant l'efficacité des procédés de fabrication et d'assemblage.

Une densité de puissance au meilleur niveau

Avec une tension de cellule moyenne de 0,58 Volt, obtenue à une densité de courant de 2,49 Ampères par cm 2 , Hopium confirme son leadership en matière de technologie de pile à combustible haute performance ultra-compacte. Une densité de puissance aussi élevée permet de réduire le nombre de cellules nécessaires pour obtenir une puissance donnée, ce qui contribue directement à réduire le coût de la pile, tout en améliorant sa compacité et sa légèreté. En effet, ces performances permettent d'atteindre des densités de puissance de 4 kW/l et 4,4 kW/kg par pile (plaques terminales et système de serrage inclus), soit 20% supérieures aux leaders du marché.

Un écosystème de confiance pour monter en cadence de production

Les essais ont en particulier révélé une homogénéité exemplaire des performances sur les différentes cellules : les cellules fournissent toutes des puissances très proches. L'écart-type mesuré est extrêmement faible (<10 mV par stack à la puissance pic), démontrant la qualité de conception, mais aussi la robustesse des procédés de fabrication et d'assemblage, ayant conduit à produire des cellules aux caractéristiques très proches. Ce résultat est le fruit de la collaboration étroite avec des fournisseurs de référence, au cœur de la stratégie industrielle de Hopium. Cette régularité de production et l'homogénéité des performances obtenues sont des gages de qualité industrielle qui permettent de valider les outillages utilisés pour la fabrication des piles de série.

Une validation du process de fabrication qui prépare les essais de durabilité

L'homogénéité des performances entre cellules, obtenue lors des nombreux essais de la campagne, constitue par ailleurs un bon indicateur de sa durée de vie en conditions réelles. L'homogénéité du système le rend plus tolérant aux variations de puissance et aux sollicitations des cas d‘usages client. Ces résultats valident les choix technologiques de Hopium et ouvrent la voie aux essais de durabilité.

Les essais de durabilité débuteront d'ici quelques semaines sur bancs d'essais, en suivant des cycles représentatifs des usages du transport lourd, tels que les cycles VECTO [2] simulant des conditions réelles d'exploitation. Ces essais permettront de consolider les performances dans la durée et de valider la tenue et l'endurance du système dans les contextes d'usage les plus exigeants.

