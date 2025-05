HOPIUM : HOPIUM : Assemblée Générale Mixte du 6 juin 2025 - Mise à disposition des documents préparatoires

Communiqué de presse

Saint-Bonnet-de-Mure, le 26 mai 2025 – 18h

HOPIUM

Assemblée Générale Mixte du 6 juin 2025

Mise à disposition des documents préparatoires

Saint-Bonnet-de-Mure, le 26 mai 2025 à 18h – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, informe ses actionnaires qu'ils sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le vendredi 6 juin 2025 à 14 heures au 30 Rue du Château des Rentiers, 75013 Paris.

L'avis de réunion et l'avis de convocation rectificatif, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale, ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 2 mai 2025 ( bulletin n°53 ) et du 21 mai 2025 ( bulletin n°61 ). Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans ces avis.

L'avis de réunion et l'avis de convocation, ainsi que tous les documents et informations prévus à l'article R.225-83 du Code de commerce, peuvent être consultés sur le site Internet de la société, Rubrique « Investisseurs/ Assemblées générales »

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

ISIN : FR0014000U63 - Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

Contact :

Relations investisseurs/Presse

S. Kennis et J. Gacoin

hopium@aelium.fr