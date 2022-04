HOPIUM : Hopium annonce ses résultats 2021 et détaille sa feuille de route 2022.

Résultats annuels 2021

Hopium annonce ses résultats 2021 et détaille sa feuille de route 2022

Paris, le 14 avril 2022 – 8h00 – HOPIUM (ISIN : FR0014000U63, Mnémonique : ALHPI), premier constructeur français de berlines haut de gamme à hydrogène présente ses résultats au titre de l'exercice 2021. Le Conseil d'Administration s'est réuni le 13 avril 2022 afin d'arrêter les comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (comptes sociaux audités).

Activité de l'exercice 2021 : structuration de l'entreprise et présentation du 1 er prototype roulant de l'Hopium Machina

Hopium a franchi en 2021 des étapes structurantes dans son plan de développement qui doit conduire à une commercialisation de l'Hopium Machina à l'horizon 2025. La Société a notamment présenté son premier prototype roulant en juin 2021 et poursuivi son développement avec la signature de partenariats de premier plan et le recrutement de nouveaux collaborateurs :

Présentation du 1 er prototype roulant de l'Hopium Machina : ce 1 er démonstrateur technique, destiné à valider les différents systèmes et sous-systèmes du véhicule, a été présenté en juin 2021 et a recueilli un très bon accueil, tant de la part de la communauté financière, que des médias et du grand public.

Pré-réservation de 1.000 véhicules : La présentation de l'Hopium Machina s'est accompagnée de l'ouverture d'un carnet de commandes pour les 1.000 premiers exemplaires. L'intégralité du carnet de commande était réservée dès septembre 2021, représentant un total de 0,4 M€ d'avances sur commandes et un chiffre d'affaires de 120 M€ à l'horizon 2025.

Construction d'un écosystème de partenaires industriels de premier plan : Hopium a annoncée en 2021 la signature de deux partenariats industriels stratégiques : le premier en mai 2021 avec Plastic Omnium pour développer le système de stockage d'hydrogène de l'Hopium Machina, et le second avec Saint-Gobain en octobre 2021, destiné à développer les vitrages du véhicule.

Obtention du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) : En novembre 2021, la Société a obtenu le statut de Jeune Entreprise Innovante. Grâce à ce statut, la Société va pouvoir bénéficier d'exonérations fiscales et sociales en raison de ses dépenses importantes en recherche et développement (R&D).

Développement d'une activité liée à la technologie blockchain : Le projet de la Société est de doter l'Hopium Machina des technologies les plus avancées et d'apporter une réponse pertinente aux enjeux de développement durable du secteur automobile. Ses travaux intègrent notamment l'accès à des données précises sur l'impact écologique des véhicules, la création d'un passeport numérique personnalisé, un enregistrement de propriété et une traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. Cette activité sera développée aux Etats-Unis au sein de la filiale constituée à cet effet, UNA BLOCKCHAIN.

Poursuite du plan de recrutement autour de l'équipe d'experts constituée en 2020 : Hopium a recruté en 2021 47 collaborateurs pour ses fonctions opérationnelles clés (R&D de la pile à combustible, intégration des systèmes, conception du châssis, etc.) et les fonctions supports (Finance, RH, Marketing et Communication, etc.). Au 31 décembre 2021, l'effectif d'Hopium était constitué de 52 collaborateurs en France.

Développement à l'international : comme indiqué précédemment, la Société a procédé en février 2021 à la création d'une filiale aux Etats-Unis, UNA BLOCKCHAIN. Elle a également fait l'acquisition en juin 2021 d'une société de droit allemand, renommée HOPIUM UG, dont le siège social est à Munich. Cette société a pour rôle de regrouper des compétences et expertises en matière de design engineering, au plus près d'un berceau historique de l'automobile européenne.

Résultats de l'exercice 2021

La Société n'ayant pas encore initié la commercialisation de ses véhicules, qui sont en cours de développement, elle n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2021.

Au total, les charges d'exploitation de l'exercice s'élèvent à 9,4 M€ contre 0,8 M€ au titre de l'exercice précédent, en raison notamment d'une hausse des charges de personnels qui s'élèvent à 4,0 M€, en hausse de 309,6 % par rapport à l'exercice précédent.

Cette hausse résulte d'une augmentation importante des effectifs avec le recrutement de 47 collaborateurs sur l'exercice 2021. La part des charges de personnel représente ainsi plus de 42 % du total des charges d'exploitation en 2021.

Les autres achats et charges externes s'élèvent à 4,3 M€ au titre de l'exercice 2021 suite à la forte accélération du développement du premier prototype de l'Hopium Machina.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -8,6 M€.

Le résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier estimé à -0,009 M€, s'établit également à -8,6 M€.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel de 0,04 M€ et d'un impôt sur les sociétés de 0,6 M€ (crédit d'impôt dû au CIR), le résultat net de l'exercice 2021 se traduit par un déficit de 8 M€ contre 0,8 M€ au titre de l'exercice précédent.

Les dépenses de recherche et de développement sont estimées à 5,1 M€ et ont été enregistrées en immobilisations en cours.

Au cours de l'exercice, Hopium a réalisé plusieurs levées de fonds par placement privé pour un total de 16,5 M€, portant le capital social de la société à 127.953,51 €, divisé en 12.795.351 actions de 0,01 € de valeur nominale chacune.

La situation financière de la société au 31 décembre 2021 se caractérise par des capitaux propres de 9,4 M€ et une trésorerie de 4,9 M€, contre respectivement 0,9 M€ et 0,3 M€ au titre de l'exercice précédent.

La société n'a pas de dette financière. La dette liée au passif circulant s'établit à 5,3 M€.

Synthèse des chiffres clés 2021 et rappel des données 2020

en K euros 31/12/2021 31/12/2020 Charges d'exploitation 9.449 792 Résultat d'exploitation -8.564 -792 Résultat financier -9 -1 Résultat courant avant impôts -8.573 -792 Résultat exceptionnel -37 0 Impôts sur les bénéfices 577 0 Résultat net -8.033 -792

Perspectives 2022 : lancement de la phase de pré-industrialisation et renforcement de la structure financière pour accompagner le plan de développement à l'horizon 2025

La Société va poursuivre le développement technique de son véhicule avec de nouveaux prototypes attendus à partir du 4 e trimestre 2022.

En parallèle, elle va poursuivre le financement de ses activités à travers de nouvelles levées de fonds.

C'est dans cette perspective que la Société a procédé au transfert de ses titres sur Euronext Growth en janvier 2022. Hopium est désormais cotée en continu, ce qui lui permet d'avoir accès à de nouveaux investisseurs.

La Société envisage également de nouer de nouveaux partenariats avec des acteurs industriels clés pour son développement technologique et industriel.

Ces partenariats concerneront l'approvisionnement et la distribution en hydrogène, certains composants technologiques du système de pile à combustible, les services digitaux proposés dans le véhicule (streaming, gaming, office, etc.), et la réalité augmentée appliquée au véhicule.

La montée en charge du développement de l'entreprise dans ses phases de pré-industrialisation et d'industrialisation se traduira dans le courant de l'année par le choix du site qui accueillera la future usine de production de la Société.

Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2021 :

Le Rapport Financier Annuel pour l'exercice clos le au 31 décembre 2021, regroupant les états financiers, le rapport de gestion, le rapport sur le gouvernement d'entreprise et les rapports des Commissaires aux comptes, sont mis à disposition du public et peuvent être consulté sur le site internet de la Société : www.hopium.com

A propos de HOPIUM

Fondée par Olivier Lombard, le plus jeune vainqueur des 24h du Mans, Hopium est l'aboutissement de son expérience acquise sur les circuits de course automobile.

Olivier Lombard a piloté pendant 7 ans des voitures de course propulsées à l'hydrogène, faisant de lui un expert dans le domaine. Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir sur de nouvelles solutions de mobilité afin de répondre aux défis environnementaux contemporains. Alors que le secteur du transport est responsable à lui seul de 20 % des émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise se positionne comme étant un acteur du changement climatique.

Hopium réunit une équipe d'experts à la pointe de l'innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène et de l'ingénierie automobile, ainsi que des partenaires de premier plan.

www.hopium.com

