HOPIUM : HOPIUM annonce les caractéristiques principales et le calendrier prévisionnel du regroupement de ses actions

Communiqué de presse

Saint-Bonnet-de-Mure, le 3 juillet 2025 – 18h

Hopium annonce les caractéristiques principales et le calendrier prévisionnel du regroupement des actions composant son capital social

Principales modalités de l'opération : Regroupement d'actions par voie d'échange de quatre-vingts (80) actions anciennes d'une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 €) chacune contre une (1) action nouvelle d'une valeur nominale de quatre-vingts centimes d'euro (0,80 €)

Période de l'opération de regroupement d'actions : du 15 juillet 2025 (inclus) au 15 août 2025 (inclus)

Prise d'effet du regroupement (cotation des actions nouvelles) : le 18 août 2025

Suspension de la faculté d'exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital : à compter du 9 juillet 2025 (inclus) jusqu'au 20 août 2025 (inclus)

Saint-Bonnet-de-Mure , le 3 juillet 202 5 – 18h – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI) (la « Société »), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce aujourd'hui les conditions et modalités ainsi que le calendrier prévisionnel du regroupement des actions composant son capital social (le « Regroupement des Actions »).

Le Regroupement des Actions débutera au plus tôt à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours débutant à la date de publication de l'avis de regroupement d'actions qui a été publié par la Société au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 30 juin 2025, soit le 15 juillet 2025.

Le Président-Directeur Général, faisant usage de la délégation qui lui a été consentie par le Conseil d'administration de la Société du 25 juin 2025, et conformément à la vingt-huitième (28 ème ) résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société du 6 juin 2025, a décidé de mettre en œuvre le Regroupement des Actions.

Le Regroupement des Actions se traduira par l'attribution d'une (1) action ordinaire nouvelle à émettre d'une valeur nominale de quatre-vingts centimes d'euro (0,80 €) contre quatre-vingts (80) actions ordinaires d'une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 €) chacune et par la division par quatre-vingt (80) du nombre d'actions composant le capital social de la Société à la date de début de l'opération de Regroupement des Actions le 15 juillet 2025, soit un nombre total de soixante-six millions six cent onze mille quatre-vingt-quatorze (66.611.094) actions ordinaires nouvelles à l'issue du Regroupement des Actions.

Le Regroupement des Actions est une opération d'échange purement technique sans incidence directe sur la valeur totale des actions de la Société détenues en portefeuille pour chaque actionnaire.

Modalités essentielles du Regroupement des Actions :

Date de début des opérations de Regroupement des Actions : au plus tôt à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours débutant à la date de publication de l'avis de regroupement d'actions qui a été publié par la Société au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 30 juin 2025, soit le 15 juillet 2025.

Base de Regroupement des Actions : échange de quatre-vingts (80) actions ordinaires de la Société d'une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 €) contre une (1) action nouvelle de quatre-vingts centimes d'euro (0,80 €) de valeur nominale portant jouissance courante.

Nombre d'actions anciennes soumises au Regroupement des Actions : cinq milliards trois cent vingt-huit millions huit cent quatre-vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-un (5.328.887.581) actions d'un centième d'euro (0,01 €) de valeur nominale chacune, correspondant au nombre total d'actions composant le capital social de la Société.

Nombre d'actions nouvelles à provenir du Regroupement des Actions : soixante-six millions six cent onze mille quatre-vingt-quatorze (66.611.094) actions de quatre-vingts centimes d'euro (0,80 €) de valeur nominale chacune. Le nombre définitif d'actions nouvelles à provenir du Regroupement des Actions sera constaté par le Conseil d'Administration ou par le Président-Directeur Général à la fin des opérations.

Période de Regroupement des Actions : du 15 juillet 2025 (inclus) au 15 août 2025 (inclus).

Titres formant quotité : la conversion des actions anciennes en actions nouvelles sera effectuée selon la procédure d'office.

Titres formant rompus : les actionnaires qui ne détiendraient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus afin d'obtenir un multiple de quatre-vingts (80) jusqu'au 22 septembre 2025 (inclus). Passé ce délai, les actionnaires qui n'auraient pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de quatre-vingts (80) seront indemnisés par leur intermédiaire financier conformément aux articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Code de commerce et à la pratique de marché. Les actions anciennes non regroupées seront radiées de la cote à l'issue de la période de Regroupement des Actions.

Centralisation : toutes les opérations relatives au Regroupement des Actions auront lieu auprès de Financière d'Uzès – 13, rue d'Uzès – 75002 Paris, désignée en qualité de mandataire pour la centralisation des opérations de regroupement.

En application des articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Code de commerce, les actions nouvelles qui n'ont pu être attribuées individuellement et correspondant à des droits formant rompus seront vendues en bourse par les teneurs de compte et les sommes provenant de la vente seront réparties proportionnellement aux droits formant rompus des titulaires de ces droits.

Les actions anciennes soumises au Regroupement des Actions sont admises aux négociations sur le marché d'Euronext Growth à Paris sous le code ISIN FR0014000U63, jusqu'au 15 août 2025, dernier jour de cotation.

Les actions nouvelles issues du Regroupement des Actions seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Growth à Paris, à compter du 18 août 2025, premier jour de cotation, et se verront attribuer le code ISIN FR0014010QE1.

Ajustement du ratio d'échange, de conversion ou d'exercice des bons de souscription d'actions : à l'issue du Regroupement des Actions, les parités d'échange, de conversion ou d'exercice (i) des bons de souscription d'actions émis sur décision du Conseil d'Administration en date du 12 juin 2022 (les « BSA »), (ii) des obligations convertibles en actions émises sur décisions du Conseil d'Administration en date du 26 septembre 2024 (les « OCA #1 »), (iii) des obligations convertibles en actions émises sur décisions du Conseil d'Administration en date du 16 janvier 2025 (les « OCA #2 »), (iv) des obligations convertibles en actions à bons de souscription d'actions attachés émises sur décision du Conseil d'Administration en date du 26 septembre 2024 (les « OCABSA ») (ensemble les « Obligations »), seront ajustées afin de prendre en compte cette opération de regroupement.

Suspension des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital : dans le cadre de la mise en œuvre de ce regroupement, la Société a, conformément aux articles L. 225-149-1 et R. 225-133 du Code de commerce, informé les titulaires de chacune des catégories de valeurs mobilières donnant accès au capital de la suspension temporaire de la faculté d'exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital (en ce inclus les BSA et les Obligations), à partir du 9 juillet 2025 (inclus) jusqu'au 20 août 2025 (inclus).

Droit de vote : les actions nouvelles bénéficieront immédiatement du droit de vote double, sous réserve d'être maintenues au nominatif, si à la date du regroupement des actions anciennes dont elles sont issues, chacune de ces actions anciennes bénéficiaient du droit de vote double. En cas de regroupement d'actions anciennes qui étaient inscrites au nominatif depuis des dates différentes, le délai retenu pour l'appréciation du droit de vote double des actions nouvelles sera réputé débuter à la date la plus récente de mise eu nominatif des actions anciennes.

Calendrier indicatif :

30 juin 2025 Publication de l'avis de regroupement d'actions du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires 9 juillet 2025 Suspension de la faculté d'exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital 15 juillet 2025 Début des opérations de Regroupement des Actions Du 15 juillet 2025 au 15 août 2025 inclus Possibilité pour les actionnaires d'acheter et de vendre des actions afin d'obtenir un nombre d'actions sans rompus 15 août 2025 Dernier jour de cotation des actions anciennes (ISIN FR0014000U63) 18 août 2025 Cotation des actions nouvelles (Nouveau code ISIN : FR0014010QE1) 21 août 2025 Reprise de la faculté d'exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital

Un avis de regroupement d'actions et avis de suspension de la faculté d'exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital est paru le 30 juin 2025 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO).

* * *

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les mobilités lourdes, Hopium vise à révolutionner le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

SIN : FR0014000U63 - Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

Contact :

Relations investisseurs

S. Kennis et J. Gacoin

hopium@aelium.fr

