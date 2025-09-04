HOPIUM : HOPIUM annonce la mise en oeuvre du remboursement des préventes du véhicule Machina

Communiqué de presse

Saint-Bonnet-de-Mure, le 4 septembre 2025 – 18h

Hopium annonce la mise en œuvre du remboursement des préventes du véhicule Machina

Saint-Bonnet-de-Mure , le 4 septembre 2025 – 1 8h – HOPIUM (FR0014010QE1 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, confirme aujourd'hui la mise en œuvre du processus de remboursement des clients ayant procédé à des précommandes du modèle Machina dans le cadre de l'exécution du plan de redressement arrêté par le Tribunal des activités économiques de Paris le 21 mars 2025.

Fidèle aux engagements pris lors de l'élaboration du plan, cette démarche constitue une étape essentielle de la stratégie de recentrage et de redressement de la Société. Elle traduit la volonté de Hopium de mener à bien sa transformation en toute transparence dans le strict respect de ses obligations vis-à-vis des clients et partenaires qui lui ont fait confiance.

Les clients concernés sont invités, dès à présent, à se rapprocher de la société O3 Partners, chargée de l'exécution du plan, à l'adresse « hopium@o3-partners.com » afin de confirmer leurs informations personnelles et bancaires qui permettront de finaliser les modalités administratives nécessaires au remboursement. Chaque demande sera traitée individuellement, et le remboursement sera réalisé par lots, selon un calendrier progressif, dans le cadre prévu par le plan de redressement.

Hopium réaffirme ainsi son engagement à préserver la confiance de l'ensemble de ses parties prenantes et à assainir sa structure financière, condition indispensable à la poursuite de ses développements technologiques et industriels dans l'hydrogène.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

ISIN : FR0014010QE1- Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

Suivez-nous sur Instagram , LinkedIn , X (ex Twitter)

Retrouvez tous les épisodes de la mini-série “ We are Hopium ” sur les réseaux de Hopium.

Contact :

Relations investisseurs/Presse

S. Kennis et J. Gacoin

hopium@aelium.fr