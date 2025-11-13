HOPIUM : HOPIUM affirme sa position d'acteur clé de la décarbonation maritime aux Assises de l'économie de la mer à La Rochelle

Communiqué de presse

Paris, le 13 novembre 2025 – 18h

Hopium affirme sa position d'acteur clé de la décarbonation maritime

aux Assises de l'économie de la mer à La Rochelle

Paris, le 13 novembre 2025 à 18h – Hopium ( FR0014010QE1 – ALHPI), la cleantech française qui vise à décarboner les transports lourds, a pris part les 4 et 5 novembre derniers à la 20 ème édition des Assises de l'économie de la mer de La Rochelle, le rendez-vous majeur des acteurs du maritime en France et l'un des évènements de référence en Europe.

Cet événement, organisé par Le Marin et Ouest-France, a rassemblé cette année plus de 1 750 participants issus de tous les secteurs liés à la mer, publics et privés, mais également des décideurs politiques, parmi lesquels le Président de la République, M. Emmanuel Macron, le Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, M. Alain Rousset ou encore la Ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche, Mme Catherine Chabaud.

Hopium, seul fabricant français de pile à combustible présent

A travers sa présence, Hopium s'est distingué comme le seul fabricant français de piles à combustible présent sur place. Sa technologie, reposant sur une pile à combustible conçue et fabriquée en France, offre une énergie sûre et disponible à tout moment ainsi qu'une propulsion silencieuse et sans vibrations. Cette souveraineté industrielle est un des points forts de la pile Hopium permettant de soutenir la décarbonation du secteur maritime.

Cette participation a permis à Hopium de présenter ses solutions auprès des principaux acteurs de la filière (armateurs, constructeurs, architectes navals, intégrateurs systèmes et acteurs portuaires) et d'échanger autour des applications concrètes de l'hydrogène dans les systèmes de propulsion et de génération d'électricité à bord des bateaux.

Les Assises de l'économie de la mer ont ainsi offert à Hopium une occasion privilégiée de renforcer sa visibilité et de nouer des relations avec l'écosystème, tout en se tenant informée des évolutions sur le plan réglementaire ainsi que sur les dispositifs de soutien liés à la décarbonation du maritime.

Hopium reste ainsi connecté au plus près des donneurs d'ordre afin de proposer un produit répondant aux exigences du secteur et adapté à la demande du marché.

En se positionnant comme un partenaire de référence pour la transition énergétique du maritime, Hopium confirme sa volonté de contribuer activement à la réduction des émissions du secteur et à la construction d'une filière hydrogène française souveraine.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

