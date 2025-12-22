 Aller au contenu principal
HOPIUM : HOPIUM : 2025, une année structurante pour Hopium qui renforce son ancrage dans l'écosystème hydrogène
information fournie par Actusnews 22/12/2025 à 08:00

Communiqué de presse

Saint-Bonnet-de-Mure, le 22 décembre 2025 – 8h

HOPIUM

2025, une année structurante pour Hopium

qui renforce son ancrage dans l'écosystème hydrogène

Saint-Bonnet-de-Mure, le 22 décembre 2025 – 8h – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, a franchi en 2025 une étape structurante de son développement en consolidant sa trajectoire industrielle et technologique autour de sa pile à combustible. L'année a été marquée par la conduite d'essais décisifs sur son système 200 kW, l'obtention d'un financement stratégique, sa sortie de redressement judiciaire, le renforcement du Conseil d'Administration pour accompagner le développement de la technologie, la réalisation d'une première vente et la création d'une co-entreprise pour adresser le marché du stationnaire, confirmant la solidité du projet et la pertinence de sa technologie propriétaire, reconnue pour son rapport inégalé entre poids, compacité et puissance.

Hopium affirme également son rôle de moteur de l'écosystème hydrogène français, en s'inscrivant pleinement dans une dynamique collective au service de la décarbonation et de la souveraineté technologique. Cette ambition se traduit par une implication active au sein de clusters et associations de référence, favorisant la collaboration, l'innovation et l'accès à de nouveaux marchés, notamment dans le secteur maritime, identifié comme un axe stratégique prioritaire.

Un réseau de partenaires stratégiques

Dans cette perspective, Hopium a rejoint le GICAN (Groupement des Industries de Construction et Activités Navales), intégrant ses groupes de travail afin de s'ouvrir au secteur maritime français, d'y être référencée et de développer des projets collaboratifs avec les acteurs industriels de la filière.

L'entreprise bénéficie également de l'accompagnement de Bpifrance , lui offrant un accès à des leviers de financement et une visibilité renforcée à travers son référencement parmi les startups deeptech françaises actrices de la décarbonation et de la réindustrialisation.

Au sein du pôle CARA , cluster régional de référence pour la mobilité et les systèmes de transport, Hopium s'inscrit dans une logique de veille et de participation active à des événements, ateliers et webinaires dédiés aux appels à projets et à l'innovation en mobilité sur la région AURA. De même, son adhésion au Cluster EDEN , un groupement d'entreprises du secteur défense et sécurité, favorise les échanges industriels et technologiques, notamment à travers des visites chez les adhérents et des mises en relation ciblées avec des partenaires stratégiques.

Hopium est aussi devenue membre de l'association nationale des acteurs de la filière hydrogène, France Hydrogène , s'inscrivant ainsi dans la structuration et la promotion de la filière hydrogène à l'échelle nationale.

Enfin, l'entreprise est également adhérente au pôle de compétitivité régional Tenerrdis , renforçant son ancrage local en Auvergne-Rhône-Alpes au sein des réseaux dédiés à la transition énergétique.

Grâce à ces partenariats, Hopium affirme sa volonté de participer pleinement à la structuration des écosystèmes locaux, régionaux et nationaux, en apportant son expertise technologique et sa vision du rôle stratégique de l'hydrogène dans la décarbonation des mobilités.

Avec cette dynamique, Hopium poursuit son objectif de développer et déployer des solutions hydrogène pluridisciplinaires performantes et compétitives, au service de la transition énergétique et de la souveraineté industrielle européenne.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

ISIN : FR0014010QE1- Mnémonique : ALHPI
www.hopium.com
Suivez-nous sur Instagram , LinkedIn , X (ex Twitter)
Retrouvez tous les épisodes de la mini-série “ We are Hopium ” sur les réseaux de Hopium.

Contact :

Relations investisseurs/Presse

S. Kennis

hopium@aelium.fr


Information réglementaire :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95671-20251222_hopium_clusters_vd.pdf

