HOPIUM : Crédit Agricole Consumer Finance signe avec le constructeur automobile français Hopium un protocole d'accord pour la livraison de 10 000 véhicules à hydrogène, renforçant ainsi son engagement en faveur de la mobilité verte.

Communiqué de presse

Paris, le 24 octobre 2022 - 8h

Crédit Agricole Consumer Finance signe avec le constructeur automobile français Hopium un protocole d'accord pour la livraison de 10 000 véhicules à hydrogène, renforçant ainsi son engagement en faveur de la mobilité verte.

Agilauto, marque spécialisée dans la vente et le financement automobile du Groupe Crédit Agricole en France, proposera la berline à hydrogène du constructeur français Hopium dans le cadre de programmes destinés à ses clients particuliers ou professionnels.

En marge du Mondial de l'Auto, CA Consumer Finance, filiale du Groupe Crédit Agricole, premier partenaire financier de l'économie française, et Hopium, premier constructeur français de berlines à hydrogène, ont signé un protocole d'accord pour une commande prévisionnelle de 10 000 véhicules, dont la production est prévue à partir de 2025.

Par ailleurs, Hopium a l'intention de préconiser à ses clients particuliers et professionnels les offres de financement de Crédit Agricole Consumer Finance.

« Nous sommes fiers de soutenir un constructeur français de véhicules à hydrogène comme Hopium et ainsi de contribuer à la transformation vers une mobilité verte dont le Crédit Agricole veut devenir le leader en France et en Europe, » déclare Stéphane Priami, Directeur Général de Crédit Agricole Consumer Finance .

« Nous nous réjouissons de ce protocole d'accord avec un partenaire financier de premier rang. Cela permet de renforcer la stratégie commerciale avec une commande prévisionnelle à hauteur de 1,2 milliard d'euros. Cela participe du renouveau industriel français et européen dans la production de véhicules propres, » déclare Jean-Baptiste Djebbari, Président du Conseil d'Administration d'Hopium.

« Je remercie les équipes du Crédit Agricole Consumer Finance de leur confiance avec cette commande inédite de 10 000 Hopium M?china. Cette annonce, qui intervient en clôture du Mondial de l'Auto, est un signal fort qui réaffirme le rôle central de l'hydrogène dans la mobilité de demain, » déclare Olivier Lombard, CEO d'Hopium.

A PROPOS DE CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE

Crédit Agricole Consumer Finance, filiale spécialisée en crédit à la consommation de Crédit Agricole S.A., distribue (en France, principalement via sa marque commerciale Sofinco), une gamme étendue de crédits aux particuliers et de services associés sur l'ensemble des canaux de distribution : vente directe, financement sur le lieu de vente (automobile et équipement de la maison) et partenariats. Aux côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée et d'institutionnels dans les 19 pays où il est présent, CA Consumer Finance propose à ses partenaires des solutions souples, responsables et adaptées à leurs besoins et à ceux de leurs clients. L'excellence relationnelle, la responsabilité en proximité et l'engagement sociétal sont les piliers qui font de CA Consumer Finance un groupe qui agit chaque jour dans l'intérêt de ses 15 millions de clients et de la société. Au 30 juin 2022, CA Consumer Finance gérait 96,6 milliards € d'encours de crédit.

Pour en savoir plus : www.ca-consumerfinance.com

Service presse de Crédit Agricole Consumer Finance : Claire Garcia - +33 (0)1 87 38 11 81 -

presse@ca-cf.fr

A PROPOS D'HOPIUM

Hopium est le premier constructeur français de véhicules haut de gamme à hydrogène et un acteur de la mobilité décarbonée. Créé en 2019, Hopium a été fondé par le pilote automobile Olivier Lombard, vainqueur de l'édition 2011 de la compétition des 24 heures du Mans et coureur hydrogène le plus expérimenté au monde. Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir sur de nouvelles solutions de mobilité pour répondre aux défis environnementaux contemporains. Réunissant des partenaires et des experts de premier plan dans les secteurs des piles à combustible, de l'ingénierie automobile et des technologies avancées, Hopium vise à restaurer le dialogue entre l'Homme, la nature et la technologie, à la recherche d'un équilibre parfait.

www.hopium.com

Suivez-nous sur Instagram , Linkedin , Youtube , Twitter .

ISIN : FR0014000U63

Mnémonique : ALHPI

CONTACTS HOPIUM

Hopium

Communications Director



Edson PANNIER

+33 (0)6 42 80 01 18

e.pannier@hopium.com VLC

RP corporate



Valérie LESEIGNEUR

+33 (0)6 68 80 37 35

valerie@agencevlc.com Actifin

Communication financière

Jean-Yves BARBARA

+33 (0)6 64 11 18 33

jybarbara@actifin.fr Actifin

RP financière



Jennifer JULLIA

+33 (0)6 47 97 54 87

jjullia@actifi n.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mGmfZJ1pYZeYnJ5yY5VpnGppamdnlGSUaGGdxmWclMnHnJ9ilpiWapfIZnBnnWpv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76859-2022-10-24_protocle-d_accord-hopium-credit-agricole_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com