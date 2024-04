Hopium a creusé ses pertes en 2023, visibilité jusqu'à fin 2024

(AOF) - Hopium annonce une perte nette de 30,66 millions d‘euros en 2023 contre 23,88 millions en 2022. Cette entreprise française en phase de développement de systèmes de piles à combustible hydrogène pour les secteurs de la mobilité durable et du stationnaire n’ayant pas encore initié la commercialisation de ses piles, elle n’a pas réalisé de chiffre d’affaires au cours de l’exercice. En redressement judiciaire depuis juillet 2023, elle bénéficie d’une période d’observation jusqu’en juillet 2024.

Le montant nominal brut maximum mobilisable s'élève à 7 millions d'euros, couvrant les besoins de financement de la société jusqu'à la fin de l'exercice 2024.

" L'année 2023 a été marquée par une profonde réorganisation au sein d'Hopium. Des décisions difficiles mais nécessaires ont été prises pour nous adapter à un environnement en constante évolution", déclare Stéphane Rabatel, PDG d'Hopium. "Les résultats annuels 2023 reflètent cette période difficile et les défis que nous avons dû affronter mais je crois fermement en la force de notre vision et en notre capacité à rebondir avec résilience".

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.