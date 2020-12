Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-Tokyo a exprimé à Pékin son inquiétude sur la détention d'activistes Reuters • 03/12/2020 à 03:57









TOKYO, 3 décembre (Reuters) - Le Japon a de "graves inquiétudes" sur l'emprisonnement de trois activistes hongkongais et en a fait part à la Chine, a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement japonais, Katsunobu Kato. Joshua Wong, figure du mouvement pro-démocratie à Hong Kong, a été condamné mercredi à 13 mois et demi de prison pour avoir pris part l'an dernier à un rassemblement illicite contre le gouvernement. Deux autres membres influents du mouvement ont aussi été placés en détention. S'exprimant lors d'une conférence de presse, Katsunobu Kato a déclaré que les inquiétudes de Tokyo grandissaient à propos de la situation récente à Hong Kong, "comme les condamnations de trois personnes dont Agnes Chow". "Nous avons fait part de nos préoccupations à la Chine concernant Hong Kong à de multiples occasions", a-t-il ajouté. (Tetsushi Kajimoto; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.