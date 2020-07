Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong s'apprête à annoncer le report de ses élections Reuters • 31/07/2020 à 08:32









HONG KONG, 31 juillet (Reuters) - Le cheffe de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, s'apprête à annoncer ce vendredi le report des élections législatives prévues le 6 septembre dans la ville sous administration chinoise en raison de l'épidémie liée au nouveau coronavirus, rapporte la chaîne de télévision Cable TV. Un tel report risquerait de nuire aux espoirs de l'opposition démocrate de remporter une victoire sans précédent après l'instauration, à l'initiative de Pékin, d'un loi de sécurité nationale accusée par ses détracteurs de saper les libertés des habitants. Après sa large victoire aux élections organisées au niveau des districts de la ville en fin d'année dernière, l'opposition espère poursuivre sur cette dynamique créée par le vaste mouvement de contestation contre l'exécutif local et le pouvoir chinois en 2019. Le Conseil législatif de Hong Kong est élu pour moitié au suffrage direct et pour l'autre moitié au suffrage indirect favorisant des personnalités favorables à la Chine. D'après Cable TV, Carrie Lam s'exprimera au cours d'une conférence de presse à 10h00 GMT. Depuis l'instauration fin juin de la loi sur la sécurité nationale, destinée à lutter contre ce que la Chine qualifie de subversion, sécession, terrorisme et collusion avec les forces étrangères, la pression s'est intensifiée sur les défenseurs de la démocratie à Hong Kong. Douze candidats d'opposition, dont le jeune militant Joshua Wong mais aussi des personnalités davantage installées et plus modérées, ont vu leur candidature rejetée au motif, selon l'exécutif local, de leurs intentions subversives liées à leur hostilité à la loi sur la sécurité nationale. Le gouvernement dément toute censure ou atteinte au droit de candidature. Hong Kong a recensé plus de 3.000 cas de contamination par le nouveau coronavirus depuis janvier, avec un record quotidien de 149 nouvelles infections signalées jeudi. (Yanni Chow version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)

