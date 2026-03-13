Hong Kong propose d'assouplir les règles applicables aux cotations d'actions à double catégorie dans un souci de compétitivité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les propositions interviennent dans un contexte de boom des ventes d'actions par les entreprises de Chine continentale

* La Bourse propose de réduire de moitié le seuil d'une valeur de marché

* Propose que tous les candidats à l'inscription à la cote puissent déposer leur demande de manière confidentielle

(Refonte et rédaction des détails des propositions) par Yantoultra Ngui et Sherin Sunny

La bourse de Hong Kong a proposé d'abaisser les seuils de valeur marchande pour les entreprises qui souhaitent utiliser une structure d'actions à double classe, une mesure qui pourrait donner un nouvel élan à l'essor des ventes d'actions dans le centre financier asiatique.

Le Stock Exchange of Hong Kong Limited, une unité de Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) 0388.HK , a déclaré que ces propositions s'inscrivaient dans le cadre d'un examen plus large de la compétitivité.

Les entreprises privilégient parfois une structure d'actions à deux classes, car elle peut donner aux fondateurs des droits de vote supplémentaires, ce qui leur permet de maintenir un niveau élevé de contrôle de leur entreprise malgré la vente d'actions à d'autres investisseurs.

Il existe deux seuils alternatifs que les entreprises intéressées par les droits de vote pondérés ou les structures d'actions à double classe peuvent actuellement viser lorsqu'elles envisagent de s'inscrire à la cote de Hong Kong.

Le premier est un simple test de valeur de marché de 40 milliards de dollars HK (5,1 milliards de dollars). Une nouvelle proposition demande que ce seuil soit réduit de moitié.

L'autre est un seuil de 10 milliards de dollars HK de capitalisation boursière plus 1 milliard de dollars HK de recettes. La bourse envisage maintenant d'abaisser ce seuil à une capitalisation boursière de 6 milliards de dollars HK et à un chiffre d'affaires de 600 millions de dollars HK.

La bourse pourrait également élargir le groupe d'entreprises éligibles à la cotation d'actions à double classe en incluant les sociétés dont le succès découle d'un nouveau modèle d'entreprise plutôt que d'une technologie novatrice.

Autre changement de procédure important, la HKEX a proposé d'autoriser tous les candidats à une nouvelle cotation à déposer leur dossier de manière confidentielle. À l'heure actuelle, ce droit est principalement accordé aux sociétés intéressées par une deuxième cotation et aux sociétés des secteurs de la biotechnologie et des technologies spécialisées.

La bourse cherche actuellement à obtenir les réactions du marché sur ces propositions, la consultation devant se poursuivre jusqu'au 8 mai.

Soutenue par les ventes d'actions des entreprises de Chine continentale, Hong Kong a été la première place de cotation au monde en 2025, avec une augmentation de 164 % du total des fonds levés sur le marché des capitaux propres, pour atteindre 103 milliards de dollars, selon les données de la bourse.

La réserve de nouvelles opérations est importante, avec 530 demandes d'inscription à la bourse principale déposées au 27 février.

(1 $ = 7,8274 dollars de Hong Kong)