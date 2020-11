Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-Les élus "antipatriotiques" peuvent être exclus, dit Pékin Reuters • 11/11/2020 à 06:44









HONG KONG/PEKIN, 11 novembre (Reuters) - Le Parlement chinois a adopté mercredi une résolution permettant à l'exécutif de Hong Kong d'exclure avec effet immédiat tout élu mettant en danger la sécurité nationale, prônant l'indépendance de la région administrative spéciale ou cherchant une ingérence étrangère, a rapporté l'agence de presse Chine Nouvelle. La mesure s'applique rétroactivement aux parlementaires dont la candidature pour les élections du 6 septembre a été jugée invalide, a indiqué Chine Nouvelle, ainsi qu'aux nouvelles infractions. Dans la foulée, le gouvernement hongkongais a exclu quatre des dix-neuf élus de l'opposition du Conseil législatif, composé de 70 sièges. Selon le journal The South China Morning Post, qui cite une source non identifiée, la résolution fait du patriotisme une condition pour siéger au Conseil législatif, sans préciser comment cela est déterminé. (Marius Zaharia à Hong Kong, Yew Lun Tian et Stella Qiu à Pékin; version française Jean Terzian)

