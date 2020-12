Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-Le magnat Jimmy Lai inculpé sous la nouvelle loi de sécurité nationale Reuters • 11/12/2020 à 08:04









HONG KONG, 11 décembre (Reuters) - Jimmy Lai, magnat de la presse hongkongaise et figure du mouvement pro-démocratie, a été inculpé pour suspicion de collusion avec des forces étrangères et mise en danger de la sécurité nationale, a rapporté vendredi son quotidien Apple Daily, citant une source policière. Jimmy Lai, fervent critique de Pékin, est la première personnalité de premier plan à être inculpée dans le cadre de la nouvelle loi sécuritaire. La loi de sécurité nationale imposée en juin dans l'ancienne colonie britannique punit ce que Pékin considère comme des activités de sécession, subversion, terrorisme et collusion avec des puissances étrangères. Plus tôt dans le mois, Jimmy Lai, âgé de 73 ans, s'était vu refuser une demande de liberté sous caution pour des accusations de fraude en lien avec le bail immobilier des locaux de l'Apple Daily. La police de Hong Kong n'était pas joignable dans l'immédiat pour un commentaire. (Twinnie Siu et Anne Marie Roantree; version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)

