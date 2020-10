Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-Lam ira à Pékin pour parler de la reprise économique Reuters • 27/10/2020 à 05:59









HONG KONG, 27 octobre (Reuters) - La cheffe de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, se rendra à Pékin la semaine prochaine pour une visite de trois jours afin de discuter des plans de relance de l'économie du centre financier mondial, qui a été mise à mal par la pandémie de COVID-19 et les manifestations anti-gouvernementales. "Mon voyage à Pékin ne concernera que l'aspect économique, compte tenu de la situation qui est très grave à Hong Kong", a déclaré Carrie Lam lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Plus tôt ce mois-ci, Carrie Lam a reporté son discours politique annuel afin de se rendre sur le continent pour discuter de la manière dont le gouvernement central peut soutenir la reprise économique de l'ancienne colonie britannique. Carrie Lam a annoncé qu'elle prévoit de prononcer son discours d'ici la fin du mois de novembre. (Clare Jim, Donny Kwok et Anne Marie Roantree; version française Camille Raynaud)

