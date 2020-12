Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-Huit activistes supplémentaires arrêtés Reuters • 08/12/2020 à 02:52









HONG KONG, 8 décembre (Reuters) - La police de Hong Kong a arrêté mardi huit activistes supplémentaires pour leur participation à des manifestations anti-gouvernementales l'an dernier, le dernier exemple à date de la répression menée contre l'opposition dans la région administrative spéciale chinoise. L'identité des activistes n'a pas été communiquée par la police, qui a simplement indiqué que ceux-ci étaient âgés de 24 ans à 64 ans. D'après la presse locale, l'ancien élu pro-démocratie et activiste Leung Kwok-hung fait partie des personnes placées en détention. Ces arrestations surviennent au lendemain de celles de huit activistes, dont trois accusés d'avoir violé la nouvelle loi de sécurité nationale, pour leur participation à une brève manifestation dans un campus universitaire le mois dernier. La loi de sécurité nationale imposée en juin dans l'ancienne colonie britannique punit ce que Pékin considère comme des activités de sécession, subversion, terrorisme et collusion avec des puissances étrangères. (Anne Marie Roantree; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.