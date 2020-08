Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-Deux élus pro-démocratie arrêtés pour les manifestations de 2019 Reuters • 26/08/2020 à 06:36









HONG KONG, 26 août (Reuters) - Deux parlementaires de l'opposition hongkongaise ont été arrêtés par la police pour des accusations en lien avec les manifestations anti-gouvernementales qui ont secoué l'an dernier la région administrative spéciale chinoise, a annoncé mercredi le Parti démocratique. La police a confirmé que Lam Cheuk-ting et Ted Hui faisaient partie d'au moins dix personnes arrêtées, mais elle n'a pas fourni de précisions. Selon un message publié sur la page Facebook du Parti démocratique, Law a été arrêté sur des soupçons d'émeute le 21 juillet 2019, lorsque les manifestations pro-démocratie ont secoué l'ancienne colonie britannique. Ce jour-là, les manifestants présents dans le centre-ville ont lancé de la peinture noire contre le Bureau de liaison de Hong Kong, le plus important organe de représentation de Pékin. Au même moment, dans un autre district situé près de la frontière avec la Chine continentale, un groupe d'une centaine d'hommes a attaqué des activistes pro-démocratie. Lam fût hospitalisé pour des blessures au visage après avoir diffusé en direct des images de l'attaque. Jusqu'à présent, la police a arrêté 44 personnes suspectées d'avoir pris part à la vaste attaque groupée. On ne sait pas dans l'immédiat ce qui a poussé les autorités à suspecter Lam d'avoir provoqué alors une émeute. (Carol Mang, Jessie Pang et Marius Zaharia; version française Jean Terzian)

