Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-Carrie Lam pas dérangée par les sanctions US contre elle Reuters • 18/08/2020 à 07:03









HONG KONG, 18 août (Reuters) - La cheffe de l'exécutif hongkongais a déclaré mardi ne pas être très dérangée par les sanctions américaines la visant, mais a indiqué que le territoire se plaindrait auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) d'une nouvelle exigence de Washington pour les importations de produits fabriqués à Hong Kong. S'exprimant lors d'une conférence de presse hebdomadaire, Carrie Lam a dit qu'elle allait continuer de faire "ce qui est juste pour le pays et pour Hong Kong", après que Washington a imposé plus tôt ce mois-ci des sanctions contre elle et d'autres hauts représentants de la région administrative spéciale chinoise. Cette mesure de l'administration Trump est venue exacerber des tensions déjà vives entre les Etats-Unis et la Chine, suite à l'imposition par Pékin d'une nouvelle loi de sécurité nationale à Hong Kong que des gouvernementaux occidentaux et des activistes hongkongais ont dénoncée. Les sanctions gèlent les actifs aux Etats-Unis des représentants ciblés et empêchent les compagnies américaines d'effectuer des affaires avec eux. Carrie Lam a déclaré que bien qu'elle ne pouvait pas se rendre elle-même aux Etats-Unis, son gouvernement continuerait de faire la promotion de Hong Kong auprès d'entreprises américaines. Washington a par ailleurs demandé que les produits fabriqués dans le territoire pour être exportés aux Etats-Unis soient étiquetés comme "fabriqués en Chine" à compter du 25 septembre. Hong Kong et la Chine sont des membres distincts de l'OMC et Hong Kong va transmettre une plainte formelle à l'OMC à propos de cette décision américaine, a fait savoir Carrie Lam. (Clare Jim et Yanni Chow; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.