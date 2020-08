Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-Arrestation du patron de presse et activiste Jimmy Lai Reuters • 10/08/2020 à 04:28









(Actualisé avec communiqué de la police, précisions) HONG KONG, 10 août (Reuters) - Le patron de presse hongkongais et activiste pro-démocratie Jimmy Lai a été arrêté pour des soupçons de collusion avec des puissances étrangères dans le cadre de la nouvelle loi de sécurité nationale, a dit lundi son conseiller, Mark Simon, dirigeant du groupe de presse Next Digital détenu par Lai. Il s'agit de la personnalité la plus éminente arrêtée par la police de la région administrative spéciale depuis que Pékin y a imposé fin juin une nouvelle loi de sécurité nationale, laquelle a été critiquée par des pays occidentaux. Les activistes pro-démocratie voient dans cette loi - destinée selon la Chine à punir la subversion, le terrorisme, le séparatisme et la collusion avec des forces étrangères - une répression des libertés à Hong Kong. Les partisans de la loi la jugent essentielle pour ramener la stabilité après les manifestations parfois violentes de l'an dernier. Jimmy Lai, 71 ans, fervent critique de Pékin, a été "arrêté pour l'heure pour collusion avec des puissances étrangères", a annoncé Mark Simon sur Twitter. La police hongkongaise a fait savoir qu'elle avait arrêté sept personnes pour des violations présumées à la nouvelle loi de sécurité nationale, dont collusion avec des puissances étrangères. Il s'agit de résidents locaux, âgés de 39 à 72 ans, a-t-elle indiqué, sans les nommer. Des arrestations supplémentaires sont envisagées alors qu'une opération est toujours en cours, a ajouté la police. D'après le South China Morning Post, qui n'indique pas ses sources, une dizaine d'arrestations supplémentaires étaient prévues lundi. Jimmy Lai a été arrêté à son domicile lundi matin, de même que l'un de ses fils, a rapporté le tabloïd local Apple Daily, que publie le groupe Next Digital. Une source au sein du journal a déclaré que des cadres de l'entreprise ont également été ciblés. Des perquisitions ont été menées à leurs domiciles, a précisé cette source, dénonçant un "harcèlement pur et simple". Lai avait déjà été arrêté cette année pour rassemblement illégal, en rapport avec les manifestations de l'an dernier. Les autorités hongkongaises avaient déjà arrêté 15 personnes dans le cadre de la nouvelle loi sécuritaire, dont des adolescents à qui il est reproché des publications sur les réseaux sociaux. (Marius Zaharia et Greg Torode; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.