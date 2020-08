Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-Arrestation du patron de presse et activiste Jimmy Lai Reuters • 10/08/2020 à 02:20









HONG KONG, 10 août (Reuters) - Le patron de presse hongkongais et activiste pro-démocratie Jimmy Lai a été arrêté pour des accusations de collusion avec des puissances étrangères dans le cadre de la nouvelle loi de sécurité nationale, a déclaré lundi sur Twitter un dirigeant de Next Media, le groupe de presse de Lai. Il s'agit de la personnalité la plus éminente arrêtée par la police de la région administrative spéciale chinoise depuis que Pékin y a imposé fin juin une nouvelle loi de sécurité nationale. Cette loi, contestée par des gouvernementaux occidentaux et les activistes pro-démocratie, vise selon la Chine à punir la subversion, le terrorisme, le séparatisme et la collusion avec des forces étrangères - des crimes passibles d'une peine de prison à perpétuité. (Marius Zaharia; version française Jean Terzian)

