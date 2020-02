Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-Arrestation d'un magnat de la presse et activiste pro-démocratie Reuters • 28/02/2020 à 04:47









HONG KONG, 28 février (Reuters) - Le magnat de la presse hongkongais Jimmy Lai, ouvertement critique du pouvoir à Pékin, et deux autres activistes pro-démocratie ont été arrêtés vendredi par la police de l'ancienne colonie britannique pour avoir pris part à un rassemblement illicite, a rapporté la presse locale. Jimmy Lai, millionnaire autodidacte qui a été un mécène important du mouvement pro-démocratie à Hong Kong, a été arrêté à son domicile, ont indiqué les chaînes Cable TV et TVB News. Apple Daily, l'une des publications du groupe Next Digital dont Lai est le président non exécutif, a déclaré que Lai était accusé d'avoir participé à une manifestation non autorisée le 31 août dernier. Les activistes vétérans Lee Cheuk-yan et Yeung Sum ont été arrêtés vendredi sur des accusations identiques, selon Cable TV. La police de Hong Kong a indiqué dans un communiqué qu'elle tiendrait un point de presse, sans donner davantage d'informations sur ces arrestations. Celles-ci interviennent dans un contexte de calme relatif dans la région administrative spéciale après plusieurs mois de manifestations antigouvernementales souvent violentes. Des heurts importants avaient éclaté le 31 août, quand la police avait fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour repousser des manifestants ayant lancé des cocktails Molotov. Plus de 7.000 personnes ont été arrêtées par les autorités hongkongaises pour leur implication dans les manifestations. On ne sait pas exactement combien d'entre elles sont toujours en détention. (Donny Kwok; version française Jean Terzian)

