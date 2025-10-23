Honeywell voit son chiffre d'affaires augmenter de 4,3 % au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition du BUZZ de mercredi sans changement de texte)

23 octobre - ** Les actions de Honeywell International

HON.O ont baissé de 0,8% mercredi, dans un contexte de faiblesse générale du marché, avant les résultats trimestriels attendus avant l'ouverture de la bourse jeudi

** Le conglomérat industriel devrait afficher un bénéfice par action ajusté de 2,57 $ au troisième trimestre, soit une baisse de 0,4 % en glissement annuel, mais une augmentation de 4,3 % du chiffre d'affaires à 10,14 milliards de dollars, contre 9,73 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, selon les données de LSEG

** HON a battu ou dépassé les estimations de BPA chaque trimestre depuis au moins le 1er trimestre 2020, selon LSEG ** Le 4 septembre, HON a annoncé que sa société d'informatique quantique, Quantinuum, avait levé environ 600 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont NVentures, la branche de capital-risque de Nvidia NVDA.O . ** Le 24 juillet, Co a dépassé les attentes en matière de bénéfices pour le deuxième trimestre et a augmenté ses prévisions pour 2025 grâce à une forte demande pour ses pièces aérospatiales et ses services de maintenance

** Sur 28 analystes couvrant HON, 17 considèrent l'action comme "achetée" ou plus forte, les 11 restants recommandent de la "conserver" ** PT médian à 12 mois de 250 $, inchangé par rapport à il y a 3 mois. L'action s'est échangée pour la dernière fois à

** Les options HON impliquent un mouvement de 4% pour les actions, dans les deux sens, d'ici vendredi, selon les données de Trade Alert; cela correspond exactement au mouvement moyen du titre sur une journée le jour des résultats au cours des huit derniers trimestres

** Les actions HON sont maintenant en baisse de 8,2 depuis le début de l'année, comparé à la progression de 9,3 % du Dow Jones

.DJI sur la même période