 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 228,04
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Honeywell voit son chiffre d'affaires augmenter de 4,3 % au troisième trimestre
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition du BUZZ de mercredi sans changement de texte)

23 octobre - ** Les actions de Honeywell International

HON.O ont baissé de 0,8% mercredi, dans un contexte de faiblesse générale du marché, avant les résultats trimestriels attendus avant l'ouverture de la bourse jeudi

** Le conglomérat industriel devrait afficher un bénéfice par action ajusté de 2,57 $ au troisième trimestre, soit une baisse de 0,4 % en glissement annuel, mais une augmentation de 4,3 % du chiffre d'affaires à 10,14 milliards de dollars, contre 9,73 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, selon les données de LSEG

** HON a battu ou dépassé les estimations de BPA chaque trimestre depuis au moins le 1er trimestre 2020, selon LSEG ** Le 4 septembre, HON a annoncé que sa société d'informatique quantique, Quantinuum, avait levé environ 600 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont NVentures, la branche de capital-risque de Nvidia NVDA.O . ** Le 24 juillet, Co a dépassé les attentes en matière de bénéfices pour le deuxième trimestre et a augmenté ses prévisions pour 2025 grâce à une forte demande pour ses pièces aérospatiales et ses services de maintenance

** Sur 28 analystes couvrant HON, 17 considèrent l'action comme "achetée" ou plus forte, les 11 restants recommandent de la "conserver" ** PT médian à 12 mois de 250 $, inchangé par rapport à il y a 3 mois. L'action s'est échangée pour la dernière fois à

** Les options HON impliquent un mouvement de 4% pour les actions, dans les deux sens, d'ici vendredi, selon les données de Trade Alert; cela correspond exactement au mouvement moyen du titre sur une journée le jour des résultats au cours des huit derniers trimestres

** Les actions HON sont maintenant en baisse de 8,2 depuis le début de l'année, comparé à la progression de 9,3 % du Dow Jones

.DJI sur la même période

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 590,41 Pts Index Ex -0,71%
HONEYWELL INTL
206,6100 USD NASDAQ -1,18%
NVIDIA
180,2800 USD NASDAQ -0,49%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank