Honeywell : son plan de scission de son activité matériaux avancés

(AOF) - Honeywell a annoncé un projet de scission de son activité Advanced Materials en une société indépendante cotée en bourse aux États-Unis. Elle devrait être achevée d'ici la fin de l'année 2025 ou le début de l'année 2026. Honeywell prévoit d'effectuer la scission prévue en franchise d'impôt pour ses actionnaires. "La société indépendante sera un fournisseur de premier plan de produits chimiques et de matériaux spécialisés axés sur le développement durable, avec un chiffre d'affaires d'environ 3,8 milliards de dollars et une marge EBITDA supérieure à 25% attendue pour l'exercice 2024.

