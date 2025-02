Honeywell : scission de ses activités et perspectives favorables pour 2025

(AOF) - En parallèle à la publication de ses résultats sur l'année 2024, Honeywell a annoncé qu'il va procéder à la séparation complète de ses divisions "Automation", "Aerospace Technologies "et "Advanced Materials". La scission donnera naissance ainsi à trois sociétés cotées en bourse, dotées de stratégies et de moteurs de croissance distincts : automation, aéronautique et matériaux avancés. La séparation devrait être achevée au cours du second semestre 2026, en franchise d'impôt pour les actionnaires d'Honeywell.

Sur l'ensemble de l'année 2024, les ventes de Honeywell ont augmenté de de 3% en organique dépassant ainsi ses prévisions antérieures, ressortant à 38,49 milliards de dollars.

Le résultat d'exploitation s'élève à 7,441 milliards de dollars, soit une hausse de 5%. Le bénéfice par action ajusté progresse de 4% à 9,89 dollars.

Le free cash flow a augmenté de 15% à 4,93 milliards de dollars.

Côté perspectives, pour l'année 2025, Honeywell table sur une hausse de son BPA ajusté entre 10,10 et 10,50 dollars et une progression de ses revenus entre 39,6 et 40,6 milliards de dollars.

Le free cash flow pour 2025 est attendu entre 5,4 et 5,8 milliards de dollars.

