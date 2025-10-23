Honeywell revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 ; les actions bondissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

23 octobre - ** Les actions de Honeywell HON.O augmentent de près de 7 % à environ 220,9 $ dans lespremiers échanges, après que la société ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025

** L'augmentation des commandes dans tous les secteurs d'activité a porté le carnet de commandes total de la société à un nouveau record

** La société prévoit maintenant un bénéfice par action ajusté pour 2025 compris entre 10,60 et 10,70 dollars, contre 10,24 et 10,44 dollars auparavant

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre s'est élevé à 2,82 dollars, dépassant les estimations de 2,57 dollars (données compilées par LSEG)

** Revenus trimestriels de 10,41 milliards de dollars contre 10,14 milliards de dollars attendus

**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en baisse d'environ 2,2 % depuis le début de l'année