Honeywell: rachat de Sundyne dans l'industrie des procédés

(CercleFinance.com) - Honeywell a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition de Sundyne auprès du fonds d'investissement Warburg Pincus pour un montant de 2,16 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement financée par numéraire.



Spécialisée dans la conception, la fabrication et le service après-vente de pompes et de compresseurs à gaz de haute technicité pour les industries de transformation, Sundyne devrait contribuer immédiatement à la croissance du chiffre d'affaires de Honeywell et se révéler relutive au niveau du bénéfice par action ajusté dès le premier exercice d'intégration.



Le groupe industriel américain explique que l'opération va lui permettre de renforcer le potentiel de croissance stratégique de la chaîne de valeur de sa filiale chimique Honeywell UOP dans les domaines du raffinage et de la pétrochimie, du gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi que des carburants propres et renouvelables.



Regroupée au sein de la plateforme Honeywell Forge, les deux entités devraient être en mesure de proposer une offre évolutive et complète et positionner Honeywell comme un acteur de premier plan dans la transition énergétique.



Cette acquisition intervient alors que Honeywell se prépare à scinder ses activités en trois entités indépendantes, devant regrouper respectivement ses activités d'automation, d'aéronautique et de matériaux avancés.



Le mois dernier, Honeywell avait également bouclé la cession de son activité d'équipements de protection individuelle à Protective Industrial Products.





Valeurs associées HONEYWELL INTL 228,7800 USD NASDAQ 0,00%