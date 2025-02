Honeywell: projet de scission avec les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 14:03









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses trimestriels, Honeywell fait part de son intention de se scinder en trois sociétés cotées séparément, regroupant respectivement ses activités d'automation, d'aéronautique et de matériaux avancés.



Cette scission, décidée par son conseil d'administration à l'issue d'une revue complète du portefeuille, devrait être finalisée au second semestre 2026 et créer 'trois leaders de leurs secteurs avec des stratégies et moteurs de croissance distincts'.



Sur son quatrième trimestre 2024, le groupe industriel diversifié a réalisé un BPA ajusté en baisse de 8% à 2,47 dollars et une marge des segments en retrait de 3,5 points à 20,9%, pour des revenus en croissance de 7% à près de 10,1 milliards (+2% en organique).



Pour l'année 2025, Honeywell table sur un BPA ajusté entre 10,10 et 10,50 dollars et une marge des segments entre 23,2 et 23,6%, pour des revenus entre 39,6 et 40,6 milliards, à comparer à respectivement 9,89 dollars, 22,6% et 38,5 milliards.





