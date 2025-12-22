 Aller au contenu principal
Honeywell prévoit une charge de 470 millions de dollars à la suite du règlement de l'affaire Flexjet
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 19:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 2; ajout d'un commentaire au paragraphe 7, détails dans l'ensemble du document) par Aatreyee Dasgupta

Honeywell HON.O a déclaré lundi qu'il s'attendait à enregistrer une charge exceptionnelle d'environ 470 millions de dollars au quatrième trimestre liée à un règlement potentiel dans le cadre d'un litige lié à la société d'aviation privée Flexjet.

Les actions de Honeywell ont chuté de 1,2 % dans les échanges de l'après-midi.

Flexjet a intenté un procès à Honeywell en mars 2023, alléguant que Honeywell n'avait pas respecté un contrat de services de maintenance de moteurs d'avion et a demandé des dommages-intérêts forfaitaires liés à des retards dans les réparations de moteurs.

Elle a déclaré que les dommages-intérêts continuaient à s'accumuler chaque mois pour les moteurs en attente de réparation.

Dans un document déposé en octobre, Honeywell a déclaré qu'un tribunal de l'État de New York avait rejeté sa défense et jugé que la disposition relative aux dommages-intérêts était applicable.

La société a également déclaré que Flexjet prétendait avoir droit à des dommages-intérêts d'au moins 500 millions de dollars liés à l'accord, ainsi qu'à des dommages-intérêts supplémentaires dépassant largement ce montant.

"Bien qu'un règlement de 470 millions de dollars puisse sembler excessif, il s'agit d'une décision juridique et économique calculée par l'équipe d'Honeywell, compte tenu de l'état de l'affaire et de la possibilité de dommages dépassant le milliard de dollars", a déclaré Jonathan Nelson, associé du cabinet d'avocats Dorf, Nelson & Zauderer, basé à New York.

Honeywell a également abaissé sa prévision de bénéfice ajusté pour 2025 de 10,60 à 10,70 dollars par action à 9,70 à 9,80 dollars, car il prévoit de déclarer son unité Advanced Materials comme activité abandonnée à partir du quatrième trimestre 2025 après la scission de Solstice Advanced Materials.

HONEYWELL INTL
196,4950 USD NASDAQ -1,31%
