 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 074,53
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Honeywell prévoit un record de ses livraisons de jets d'affaires sur les 10 ans à venir
information fournie par AOF 14/10/2025 à 14:43

(AOF) - Honeywell a publié son 34e rapport annuel Global Business Aviation Outlook, qui prévoit un nombre record de livraisons de nouveaux jets d'affaires au cours de la prochaine décennie. Près de 8 500 appareils seront livrés sur cette période, d'une valeur estimée à 283 milliards de dollars (soit le chiffre le plus élevé en 34 ans d'existence du rapport), avec un taux de croissance annuel moyen de 3%. Les livraisons de nouveaux jets d'affaires en 2026 devraient être supérieures de 5% à celles de 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

HONEYWELL INTL
202,5000 USD NASDAQ -2,93%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank