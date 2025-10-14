Honeywell prévoit un record de ses livraisons de jets d'affaires sur les 10 ans à venir

(AOF) - Honeywell a publié son 34e rapport annuel Global Business Aviation Outlook, qui prévoit un nombre record de livraisons de nouveaux jets d'affaires au cours de la prochaine décennie. Près de 8 500 appareils seront livrés sur cette période, d'une valeur estimée à 283 milliards de dollars (soit le chiffre le plus élevé en 34 ans d'existence du rapport), avec un taux de croissance annuel moyen de 3%. Les livraisons de nouveaux jets d'affaires en 2026 devraient être supérieures de 5% à celles de 2025.
