Honeywell: plan de scission des matériaux avancés

(CercleFinance.com) - Honeywell fait part d'un plan de scission de son activité matériaux avancés en une société indépendante cotée en bourse, un projet qu'il souhaite en franchise d'impôt pour ses actionnaires et qui devrait être achevé d'ici fin 2025 ou début 2026.



Cette société, détentrice de marques telles que Solstice, Spectra, Hydranal et Aclar, représenterait un chiffre d'affaires d'environ 3,8 milliards de dollars et une marge d'EBITDA supérieure à 25% prévue pour l'année 2024.



L'entreprise sera bien positionnée pour bénéficier d'une orientation stratégique accrue et de la flexibilité financière nécessaire pour saisir les occasions d'innovation et de croissance tout au long des cycles d'investissement, selon le groupe industriel.



De plus, cette scission doit permettre à Honeywell de faire progresser ses priorités stratégiques d'accélération de la croissance organique, de faire évoluer son système d'exploitation Accelerator et d'optimiser son portefeuille.





