Honeywell: partenariat élargi avec Vertical dans les eVTOL

(CercleFinance.com) - Le constructeur aéronautique britannique Vertical Aerospace a annoncé jeudi avoir renforcé son partenariat avec le groupe industriel américain Honeywell en vue de la certification et la production de son aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique (eVTOL), le VX4.



Dans le cadre de cet accord élargi, Honeywell et Vertical prévoient de collaborer afin de faire certifier deux systèmes critiques du VX4: le système de gestion de l'appareil, qui intègre la suite avionique Honeywell Anthem, et le système de commande de vol, également équipé des technologies développées par Honeywell.



Les deux partenaires disent viser le plus haut niveau de certification de la part de l'Autorité de l'aviation civile britannique (CAA), qui travaille elle-même en coopération avec l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) pour valider le VX4.



Vertical rappelle qu'il espère obtenir la certification de son VX4 en 2028, avec pour objectif de livrer au moins 150 appareils à ses clients d'ici 2030.



Selon la société, le partenariat avec Honeywell pourrait générer environ un milliard de dollars de contrats au cours de la prochaine décennie.





