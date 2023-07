Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Honeywell: objectifs relevés pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 13:45

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Honeywell indique relever ses objectifs 2023, pour viser désormais un BPA ajusté entre 9,05 et 9,25 dollars, une marge sectorielle entre 22,4 et 22,6%, ainsi que des revenus entre 36,7 et 37,3 milliards de dollars.



Sur son deuxième trimestre 2023, le conglomérat industriel a engrangé un BPA ajusté en hausse de 6% à 2,23 dollars, et une marge sectorielle en amélioration de 150 points de base pour atteindre 22,4%.



A 9,15 milliards de dollars, ses revenus ont augmenté de 2%, dont une croissance de 3% sur une base organique tirée par les segments aérospatial (+16%) et secondairement matériaux et technologies performants (+7%).