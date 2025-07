Honeywell: objectifs de BPA relevés pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 13:15









(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Honeywell indique mettre à jour ses objectifs pour 2025, tablant désormais sur un BPA ajusté entre 10,45 et 10,65 dollars, au lieu d'une fourchette-cible précédente qui allait de 10,20 à 10,50 dollars.



Le groupe industriel diversifié abaisse ses attentes annuelles de marge des segments à 23-23,2% (et non plus 23,2-23,5%), mais relève celles de revenus, à 40,8-41,3 milliards de dollars (contre 39,6-40,5 milliards précédemment).



Au deuxième trimestre, Honeywell a réalisé un BPA ajusté en hausse de 10% à 2,75 dollars, battant ainsi le consensus, avec une marge des segments en repli de 0,1 point à 22,9% pour des revenus en croissance de 8% à plus de 10,3 milliards (+5% en organique).



'Emmenés par l'automatisation des bâtiments, trois de nos quatre segments ont connu une croissance des ventes supérieure à 5%, démontrant la puissance de notre système opérationnel pour s'adapter rapidement', commente son PDG Vimal Kapur.





