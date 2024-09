Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Honeywell: nouveau directeur financier début 2025 information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 17:20









(CercleFinance.com) - Le géant industriel américain Honeywell a annoncé jeudi que Mike Stepniak, l'actuel directeur financier de sa branche d'aéronautique, prendrait les fonctions de directeur financier pour le groupe au début de l'année prochaine.



Le groupe précise que Mike Stepniak succédera à Greg Lewis, qui occupait ce poste depuis 2018, à l'issue de la publication des résultats de quatrième trimestre 2024, prévue début 2025.



Dans un communiqué, Honeywell indique que Stepniak, qui avait rejoint l'entreprise en 2020, avait passé précédemment près de 20 ans chez General Electric (GE) et Baker Hughes.



Greg Lewis, qui a passé de son côté les 20 dernières années chez Honeywell, est appelé à prendre le poste de vice-président en charge de Honeywell Accelerator, la plateforme d'apprentissage du conglomérat, tout en devenant consultant auprès du PDG Vimal Kapur.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.