Honeywell nomme Jim Currier, un initié, directeur général de l'unité aérospatiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Honeywell HON.O a nommé lundi Jim Currier au poste de président-directeur général de son unité aérospatiale, qui deviendra une société indépendante cotée en bourse à la suite de sa scission prévue.

M. Currier occupe les mêmes fonctions au sein de la division aérospatiale d'Honeywell depuis 2023 et a passé près de vingt ans à des postes de direction au sein de l'entreprise.

Au début de l'année, Honeywell a décidé de briser sa structure de grand conglomérat pour créer trois sociétés indépendantes axées sur l'automatisation, l'aérospatiale et les matériaux avancés. Ces scissions devraient être achevées en 2026.

Son activité aérospatiale a subi la pression de la hausse des coûts et des tarifs douaniers, mais a réussi à maintenir des prix stables, une tendance qui devrait s'inverser l'année prochaine.

L'entreprise s'est également débarrassée de certaines de ses petites unités , afin de se concentrer sur l'amélioration de son activité d'automatisation, qui a pesé sur les bénéfices ces derniers temps.

L'unité de matériaux avancés, Solstice, a commencé à être cotée indépendamment sur le Nasdaq le 30 octobre.

Au cours de son dernier trimestre, l'entreprise a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025 en misant sur une forte demande dans le secteur aérospatial.

Lundi, la société a nommé Craig Arnold président du conseil d'administration de Honeywell Aerospace. Il assumera cette fonction après la scission, mais rejoindra le conseil d'administration dès à présent.