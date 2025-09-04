 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Honeywell lève 600 millions de dollars pour sa filiale quantique Quantinuum
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 17:11

(Zonebourse.com) - La société d'informatique quantique Quantinuum levé 600 millions de dollars auprès de nouveaux investisseurs et d'actionnaires existants afin d'accélérer son développement commercial, a déclaré jeudi sa maison-mère, le conglomérat industriel américain Honeywell.

Cette levée de fonds accueille Quanta Computer, NVentures (la branche de capital-développement de Nvidia) et QED Investors aux côtés d'investisseurs historiques comme JPMorganChase, Mitsui, Amgen, Cambridge Quantum Holdings ou Serendipity Capital, indique Honeywell.

Elle valorise Quantinuum autour de dix milliards de dollars.

Honeywell explique que ce nouveau tour de table doit aider Quantinuum à développer l'informatique quantique à grande échelle, à commencer par le lancement prévu cette année d'Helios, son système quantique le plus avancé à ce jour, avec l'objectif affiché de parvenir à réaliser un calcul quantique fiable et sans erreurs, utilisable dans toutes sortes d'applications.

Avec ses puissants ordinateurs quantiques et ses solutions logicielles avancées, Quantinuum vise à stimuler les avancées dans la découverte de matériaux, la cybersécurité et l'IA quantique de nouvelle génération.




Valeurs associées

HONEYWELL INTL
214,3500 USD NASDAQ +0,16%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

