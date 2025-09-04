Honeywell lève 600 millions de dollars pour sa filiale quantique Quantinuum information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 17:11









(Zonebourse.com) - La société d'informatique quantique Quantinuum levé 600 millions de dollars auprès de nouveaux investisseurs et d'actionnaires existants afin d'accélérer son développement commercial, a déclaré jeudi sa maison-mère, le conglomérat industriel américain Honeywell.



Cette levée de fonds accueille Quanta Computer, NVentures (la branche de capital-développement de Nvidia) et QED Investors aux côtés d'investisseurs historiques comme JPMorganChase, Mitsui, Amgen, Cambridge Quantum Holdings ou Serendipity Capital, indique Honeywell.



Elle valorise Quantinuum autour de dix milliards de dollars.



Honeywell explique que ce nouveau tour de table doit aider Quantinuum à développer l'informatique quantique à grande échelle, à commencer par le lancement prévu cette année d'Helios, son système quantique le plus avancé à ce jour, avec l'objectif affiché de parvenir à réaliser un calcul quantique fiable et sans erreurs, utilisable dans toutes sortes d'applications.



Avec ses puissants ordinateurs quantiques et ses solutions logicielles avancées, Quantinuum vise à stimuler les avancées dans la découverte de matériaux, la cybersécurité et l'IA quantique de nouvelle génération.











