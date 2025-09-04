Honeywell lève 600 millions de dollars pour sa filiale quantique Quantinuum
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 17:11
Cette levée de fonds accueille Quanta Computer, NVentures (la branche de capital-développement de Nvidia) et QED Investors aux côtés d'investisseurs historiques comme JPMorganChase, Mitsui, Amgen, Cambridge Quantum Holdings ou Serendipity Capital, indique Honeywell.
Elle valorise Quantinuum autour de dix milliards de dollars.
Honeywell explique que ce nouveau tour de table doit aider Quantinuum à développer l'informatique quantique à grande échelle, à commencer par le lancement prévu cette année d'Helios, son système quantique le plus avancé à ce jour, avec l'objectif affiché de parvenir à réaliser un calcul quantique fiable et sans erreurs, utilisable dans toutes sortes d'applications.
Avec ses puissants ordinateurs quantiques et ses solutions logicielles avancées, Quantinuum vise à stimuler les avancées dans la découverte de matériaux, la cybersécurité et l'IA quantique de nouvelle génération.
Valeurs associées
|214,3500 USD
|NASDAQ
|+0,16%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a terminé en légère baisse jeudi, à revers des autres grandes places européennes, le retour du risque politique en France minant l'enthousiasme des investisseurs. L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a perdu 0,27%, soit 20,79 points, ... Lire la suite
-
Face au risque de voir le fruit de leur travail disparaître ou pire, être instrumentalisé par l'administration Trump pour promouvoir des idées climatosceptiques, un groupe de scientifiques et de vulgarisateurs américains se mobilise pour sauver un important site ... Lire la suite
-
Le groupe danois Orsted, leader du développement d'énergie éolienne offshore, a déposé une plainte jeudi auprès d'un tribunal de Washington afin d'empêcher le gouvernement Trump de bloquer la construction d'un de ses parcs éoliens. L'administration américaine avait ... Lire la suite
-
par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes, hormis Paris, ont terminé en hausse jeudi, tandis que Wall Street était également dans le vert, sur fond de poursuite de l'accalmie dans l'obligataire. À Paris, le CAC 40, plombé par Sanofi, a fini sur une ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer