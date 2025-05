Honeywell: le titre bondit, BofA se dit plus optimiste information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 16:57









(CercleFinance.com) - L'action Honeywell bondit parmi les plus fortes hausses du Dow Jones mercredi matin à la Bourse de New York, BofA estimant que le groupe industriel américain est entré dans une dynamique plus favorable au niveau de ses prévisions des résultats.



La banque d'affaires fait remarquer que le titre du fabricant de matériaux de haute performance et de composants pour l'aérospatiale a récemment sous-performé en raison de révisions à la baisse des estimations de résultats établies par le marché suite à des performances ayant déçu la communauté financière.



La firme new-yorkais juge que le groupe a désormais ouvert une phase plus positive, marquée par une stabilisation de ses résultats, un phénomène qui devrait de son point de vue lui permettre de rattraper son retard en termes de valorisation.



BofA relève en conséquence son conseil sur le titre de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 210 à 250 dollars.



En fin de matinée, l'action Honeywell prenait près de 2% à comparer avec un gain de l'ordre de 0,4% pour l'indice Dow Jones.





Valeurs associées HONEYWELL INTL 213,4650 USD NASDAQ +1,68%