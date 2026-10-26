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Honeywell lance une plateforme d'IA industrielle avec NVIDIA et Dell chez Dangote
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 15:47

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Le groupe américain estime que cette nouvelle solution, baptisée "Forge Plant Cognition", pourrait générer plus de 60 MUSD de gains opérationnels bruts annuels dans la raffinerie de Lekki, au Nigeria, lorsque celle-ci fonctionnera à pleine capacité.

Honeywell Technologies annonce le lancement de Forge Plant Cognition, une plateforme d'intelligence artificielle (IA) industrielle développée avec les technologies de NVIDIA et les infrastructures de Dell Technologies. Destinée aux secteurs du raffinage, de la pétrochimie et du gaz naturel liquéfié, elle sera déployée en premier lieu dans la raffinerie de Dangote, à Lekki.

Selon les premières estimations, l'optimisation des opérations grâce à l'IA pourrait générer un gain supérieur à 29 cents par baril. La plateforme vise notamment à améliorer les rendements, détecter les anomalies et réduire les arrêts imprévus grâce à l'analyse des données en temps réel et à la modélisation des procédés industriels.

Ce projet s'inscrit dans une collaboration plus large entre Honeywell et Dangote, qui prévoit de porter la capacité de la raffinerie de 650 000 à 1,4 million de barils par jour en trois ans.

Le titre Honeywell International reculait d'environ de 0,5% peu après l'ouverture de Wall Street.

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