Honeywell: hausse de 7% du BPA trimestriel

(CercleFinance.com) - Honeywell annonce avoir réalisé un BPA ajusté en hausse de 7% à 2,51 dollars au titre des trois premiers mois de 2025, avec une marge des segments stable à 23% pour des revenus en croissance de 8% à 9,82 milliards (+4% en organique).



'Honeywell a démarré l'année sur les chapeaux de roues, dépassant ses objectifs sur tous ses indicateurs', commente le PDG du groupe industriel diversifié Vimal Kapur, qui pointe aussi un carnet de commandes en progression de 8% hors acquisitions.



Pour 2025, Honeywell resserre à la hausse sa fourchette-cible de BPA ajusté, à 10,20-10,50 dollars (au lieu de 10,10-10,50 dollars), mais à la baisse celles de marge des segments et de revenus, à respectivement 23,2-23,5% et 39,6-40,5 milliards.





