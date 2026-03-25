Honeywell et Lockheed bénéficient de nouveaux accords de production dans le domaine de la défense aux États-Unis

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25 mars - ** Les actions du conglomérat industriel Honeywell HON.O augmentent de 1,3% à près de 225 dollars et celles de la société de défense Lockheed Martin LMT.N augmentent marginalement de 0,4% à environ 613 dollars avant la mise sur le marché

** Honeywell Aerospace a signé un accord-cadre avec le ministère américain de la guerre, soutenu par un investissement pluriannuel de 500 millions de dollars pour développer la production de défense

** "Honeywell Aerospace est fière de relever le défi et de répondre à ce besoin urgent", a déclaré Jim Currier, directeur général de Honeywell Aerospace

** Séparément, Lockheed Martin et le ministère américain de la guerre ont signé un accord-cadre pour accélérer la production de missiles de frappe de précision, sur la base d'un contrat de 4,94 milliards de dollars attribué par l'armée américaine en 2025 et destiné à quadrupler la capacité

** Depuis la dernière clôture, HON a progressé de 13,6 % depuis le début de l'année et LMT de 26,2 % depuis le début de l'année