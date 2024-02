Honeywell déçoit les attentes avec ses résultats au 4e trimestre

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )

Le conglomérat industriel américain Honeywell a publié jeudi des résultats pour le quatrième trimestre 2023 qui ont manqué de peu les attentes du marché.

"Honeywell a une fois de plus fait montre de sa résilience en tenant ses engagements et en terminant fort une autre année économiquement difficile", a commenté Vimal Kapur, directeur général du groupe, qui vient d'être désigné pour en prendre également la présidence, cité dans un communiqué.

Mais le chiffre d'affaires entre octobre et décembre n'a pas atteint le niveau anticipé par le consensus des analystes de Factset, ressortant à 9,44 milliards de dollars (+3% sur un an) alors que 9,69 milliards étaient attendus.

C'est sa branche spécialisée dans les services aux entreprises qui a souffert, avec un repli de 24% de son chiffre d'affaires du fait notamment de volumes moindres.

En revanche, la branche aérospatiale a bondi de 15% grâce "à la solidité persistante dans l'aviation commerciale, la défense et l'espace" et, ce, malgré des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement.

Le bénéfice net du dernier trimestre 2023 s'établit à 1,26 milliard de dollars, également en dessous du consensus qui tablait sur 1,72 milliard.

Une déception qui pesait sur le titre à la Bourse de New York, en baisse de 4,11% vers 16H15 GMT.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels --référence pour les marchés--, le bénéfice atteint 2,60 dollars, ce qui est légèrement mieux que les 2,59 dollars attendus.

Sur l'ensemble de l'exercice 2023, Honeywell a engrangé un chiffre d'affaires de 36,66 milliards de dollars et un bénéfice net de 5,66 milliards.

"Notre portefeuille est bien positionné pour accélérer la croissance de notre chiffre d'affaires et de notre bénéfice, soutenue par trois grandes tendances --automatisation, avenir de l'aviation et transition énergétique", a affirmé M. Kapur, se montrant confiant pour l'année en cours.

"Les marchés de cycle long restent robustes, tandis que le redressement dans le court terme fournira un tremplin supplémentaire aux résultats d'Honeywell", a souligné le groupe.

Le conglomérat a dévoilé des prévisions pour son exercice 2024, en particulier un chiffre d'affaires situé entre 38,1 et 38,9 milliards de dollars et un bénéfice par action hors exceptionnels entre 9,80 et 10,10 dollars (9,16 dollars en 2023).

A fin 2023, son carnet de commande atteignait un niveau record de 31,8 milliards.